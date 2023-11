Diego Brancatelli dijo que la inflación “se puede bajar, se corrige y chau” y lo repudiaron en redes

Si algo aprendimos como argentinos a lo largo de las últimas décadas es que no existe una fórmula mágica, o por lo menos no se nos ha revelado hasta el momento. Quién atinó a decir algo al respecto fue Diego Brancatelli, que por dar una muy breve explicación de porqué opta por Sergio Massa como presidente y una más extensa de su rechazo a Javier Milei, terminó siendo foco de las críticas.

Al referenciar su acotación como muy breve, es porque así lo fue. Ya que fue el motivo principal por el cual su posteo se terminó viralizando. Ya que en su cuenta oficial de X, Brancatelli defendió al candidato oficialista al decir: “La inflación puede bajar”, como una forma de reforzar el punto más crítico que afecta al actual ministro de Economía de cara al balotaje del próximo domingo.

El posteo de Brancatelli sobre la inflación en Argentina. Foto Captura: X / @diegobranca

Pero eso no fue todo, ya que en su siguiente oración el periodista fue por más. “Se corrige y chau”, lanzó, como un salto al vacío, a sus seguidores. Sin necesidad de saber mucho de economía, tanto él como la mayoría de los usuarios de las redes sociales, todos sabemos que la solución a la constante inflación va más allá de una frase, sea del partido que sea.

Quizás fue eso lo que molestó a los militantes y simpatizantes del líder de La Libertad Avanza (LLA), ya que en su siguiente párrafo Brancatelli se explayó un poco más de porqué no optaba por el libertario ante las elecciones. Ante esto, el periodista aseguró que Milei “reivindica la dictadura, insulta, odia, te desprecia y dice q podés vender un órgano, contaminar los ríos, q el Papa es el ser maligno en la tierra…”.

Los comentarios de los usuarios. Foto Captura: X / @diegobranca

Luego, Diego Brancatelli finalizó con una autopregunta: “Militar al perverso q piensa en niños envaselinados? NO SE VUELVE!”. Acto seguido, los usuarios le salieron al cruce señalando el hecho que no se trata de solo corregir, ya que si así fuera, Argentina no tendría la inflación actual.

