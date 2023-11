Quién es Anto Pane, la influencer hot que llama a votar en contra de Milei

En las últimas horas, se volvió a viralizar un video de Anto Pane en el que desaconseja votar a Javier Milei en las próximas elecciones de este 19 de noviembre.

En el video, Pane expresa: “¿Es realmente la mejor manera de mostrar nuestro enojo votar a Javier Milei? Ya sabemos que no chicos de ninguna manera”.

“Votar a Javier Milei implica, venta de órganos, o sea que libre portación de armas, o sea, un horror. Derogación del aborto, Ley de Matrimonio Igualitario e identidad de género, que no haya más universidades públicas, o sea que no piensan estudiar más. Hiper inflación, violencia en escala, entre muchas otras cosas más”, agregó.

“Todos sabemos que un inestable como Javier Milei no va a poder solucionar los problemas de Argentina y que encima solamente les va a empeorar todos. Lo sabemos. Seamos sinceros con nosotros mismos, por favor, se los pido o sea quién puede creer que un tipo, así que ni sabe lo que propone nos va a poder salvar”, sumó.

“Solo lo podemos votar por enojo, por eso seamos responsables con nuestro enojo, no empeoremos todo, por favor, no seamos parte del problema. Busquemos ser parte de la solución chicos, no dejemos que el enojo”, añadió.

“Tratemos de que por favor, ese enojo nos sirva para construir algo mejor, o sea, no para destruir todo chicos, porque si eso pasa absolutamente todos vamos a salir perdiendo”.

Las fotos de Anto Pane, la influencer hot

Pane, quien previamente había tenido encuentros polémicos y se ha cruzado con figuras mediáticas, incluyendo interacciones con L-Gante, aprovechó su visibilidad en las redes sociales para expresar su posición política, sorprendiendo a sus seguidores.

La influencer ha sido tendencia en varias ocasiones. Anteriormente, saltó a la fama luego de ser vista a los besos con L-Gante en un boliche y su presencia en el “Bailando 2023″.

Además, posee una base de seguidores de más de 250 mil en Instagram y es una de las figuras exitosas de OnlyFans, plataforma conocida por compartir contenido íntimo.

Anto Pane es influencer y tiene cuenta en OnlyFans

Anto Pane es influencer y tiene cuenta en OnlyFans

La polémica no es nueva para Pane, ya que en el pasado estuvo involucrada en controversias mediáticas, como su participación en un triángulo amoroso con Morena Rial y Facundo Ambrosioni.

En cuanto a la filtración de un chat comprometedor, se conocieron detalles íntimos entre Pane y L-Gante, desencadenando una serie de comentarios en las redes sociales. En la conversación, la influencer describe una noche de pasión con el músico, expresando su admiración y atracción hacia él.

Anto Pane es influencer y tiene cuenta en OnlyFans

Seguí Leyendo