Qué hacen hoy las mujeres que pasaron por la vida de Ricardo Fort

El legado de Ricardo Fort continúa vigente a pocos días de cumplirse una década de su muerte: el chocolatero, que hubiera cumplido 55 años, el 5 de noviembre se convirtió en una de las figuras más resonantes del mundo de la farándula.

El heredero del imperio Fel Fort comenzó a hacerse un lugar en los principales ciclos televisivos. Marcelo Tinelli lo apadrinó en Showmatch y su gran carisma le permitió incluso contar con su propio programa en la pantalla de América.

El mediático tuvo varias relaciones con mujeres.

Los rumores vinculados a su orientación sexual eran una de las polémicas con las que vivía, en el marco de una época en la que todavía no se habían alcanzado ciertos avances sociales, Fort temía por eventuales ataques y críticas.

De todas formas, pese a que se le conocieron varias parejas mujeres, la primera de sus novias mediáticas fue Violeta Lo Re.

La entonces modelo supo acompañar al también cantante durante el año en el que se grabó el reality show sobre su excéntrica vida. Sin embargo, la joven llegó a asegurar que el período en el que acompañó a Ricardo Fort fue más que tortuoso.

El mediático tuvo varias relaciones con mujeres.

“Yo tenía mis miedos porque dije ‘mucha plata, por ahí quiere algo a cambio’. Y me dijeron ‘quédate tranquila porque es gay’. Él empezó a denigrar a todo el mundo, no aguantaba más las amenazas. Mi mamá vivió una situación en la que Ricardo me gritaba porque no quería que yo regale su Rolex. Yo no estaba rentada, no había un contrato. Todo salía naturalmente”, especificó la mujer que actualmente maneja una granja de gallinas.

María Fernanda Callejón fue otras de las mujeres que estuvieron al lado de Ricardo. La famosa llegó a confesar, que nunca había tenido intimidad con el empresario. Tras su frase saltó en defensa de él y aclaró que tuvo una noche explosiva con él mucho tiempo antes de que fuera famoso.

El mediático tuvo varias relaciones con mujeres.

“Tuvimos un encuentro de amor. Estaba tremendamente enfocado en tener una familia y sabía que acá no se podía subrogar un vientre, entonces me lo propuso. Después nos vimos un día, yo estaba batiendo un café, se me acercó, me empezó a chapar y tuvimos sexo. Yo ya estaba separada. La pasé súper”, recordó la cordobesa, que vende contenido en el sitio Divas Play.

Érika Mitdank y Virginia Gallardo, las últimas mujeres en la vida de Ricardo Fort

Otra de las compañeras sentimentales del padre de Marta y Felipe fue Érika Mitdank, que por entonces tenia 21 años y que se alejó del ojo público pero que tiene intenciones de insertarse nuevamente en el entorno del espectáculo.

El mediático tuvo varias relaciones con mujeres.

Mitdank que tiene 33 años, le hizo juicio a la productora de la serie sobre Ricardo Fort y advirtió que vivió una ficción. “Me cambiaron el look. Si tenía que estar al lado de un millonario, se suponía que tenía que estar a la altura de la vida que él llevaba. Me dijo que era gay, que no se animaba a contarlo y que necesitaba una mujer al lado”, contó la modelo, que vende fotos en plataformas de adultos.

Por su parte, Virginia Gallardo, fue posiblemente uno de los grandes amores de Fort. La actual panelista de “Socios del Espectáculo” guarda un extraordinario recuerdo de su relación. “Quedamos en vernos y nunca llegó. Cada vez que hablo de él, siento que es remover un montón de cosas. Fue alguien muy importante en mi vida”.

El mediático tuvo varias relaciones con mujeres.

SEGUÍ LEYENDO: