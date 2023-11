A diez años de la muerte de Ricardo Fort: Así fueron sus últimos días de vida

“Hola chicos, les habla Ricardo Fort. Estoy en la clínica La Trinidad, me vine 15 días de spa para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, que los médicos me curen de todo lo que tengo que curarme y salir diez puntos para disfrutar la vida. Así que les mando un beso grande a todos mis fans, a toda la gente que me quiere. Los quiero, gracias por seguirme”, fue el último mensaje dedicado a su público.

Con el sueño cumplido de ser famoso, el empresario y mediático murió el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años a causa de una sepsis generalizada que terminó en un paro cardiorrespiratorio.

Así fueron los últimos días de Ricardo Fort previos a morir.

“Toda mi vida sentí que me iba a morir joven. Hay momentos en el día que nadie puede entender el dolor que tengo. Es tan fuerte”, le había contado años antes a Mariana Fabbiani. Lo cierto es que su salud le venía avisando desde hacía años que necesitaba cuidarse.

Ricardo Fort presentía una muerte joven

El Comandante solía mostrar los lujos entre los cuales vivía. Su estilo de vida formaba parte de su encanto. Pero también abra su alma cuando algo le ocurría.

Fue así que 20 días antes de su muerte, coincidiendo con su cumpleaños, Fort subió a su cuenta de Twitter un mensaje que no pasó desapercibido tras su muerte: “Último regalito de cumpleaños. Rolls Royce Ghost”.

El vehículo está valuado entre 300 y 500 mil dólares. Era la marca preferida del padre de Marta y Felipe. De ahí su famosa e inolvidable frase: “Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce”.

Cinco días más tarde se despidió de Miami. Su amigo Gabriel Rydz, que había estado con él en ese viaje, contó que lo vio descompaginado: “Padecía unos dolores terribles y pedía a gritos que le quiten esos dolores. Cuando entré a su casa lo vi tirado en la cama totalmente sedado y con agujeros en las sábanas porque se quedaba dormido con el cigarrillo en la mano”.

En ese entonces, salió a la luz que Fort estaba volviendo a la Argentina muy preocupado por su salud por lo que visitó médicos para hacerse ver. “Fue un día de reunión de médicos en casa que me dieron paz mental y esperanza... de a poco. Gracias a todos por sus deseos”.

Dos días después, Ricardo Fort volvió a preocupar a sus fanáticos con novedades de su parte médico: “Me acaban de decir que tengo el fémur fracturado al medio. Por eso tanto dolor”.

Ricardo Fort llegó en la madrugada del 21 de noviembre al Sanatorio de La Trinidad ubicado en Palermo con un fuerte dolor abdominal. El multimillonario fue admitido en una habitación común.

Si bien todo parecía bajo control, los dolores se intensificaron horas antes de su muerte. Según la revista Noticias, Fort tenía “todos los síntomas de apendicitis o de una hemorragia por lo que le hicieron análisis de sangre. Le subió la fiebre a 38.5 grados. Inmediatamente comenzó a vomitar sangre y se desmayó. Lo despertaron, pero las náuseas y los vómitos volvieron a aparecer”.

La realidad es que el cuerpo cuarentón de Ricardo resistió cerca de 30 cirugías, seis tornillos de titanio, dos espaciadores y más de 15 clavos a lo largo de su espalda. Según su entorno, de joven no solo se sometió a diversas cirugías estéticas, sino que también empezó a consumir hormonas para el crecimiento y anabólicos.

Su entorno confirma que Ricardo Fort gritaba de dolor. El periodista Luis Ventura aseguró que “mezclaba morfina con champagne” para bajar la intensidad de esos dolores.

“Los dolores son insoportables, no hay medicamento que me pueda sacar el dolor. La rodilla quedó mal operada y ahora vamos a hacer una junta médica para ver qué se puede hacer porque eso me trae problemas en la columna y tengo el cuello rectificado. Hay médicos que me arruinaron la vida”, llegó a lamentarse.

