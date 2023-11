Quién es John Fort y cuál es su parentesco con Ricardo, Felipe y Marta Fort

Cualquiera que escuche el apellido Fort lo relaciona a Ricardo, o a sus hijos, como también a lujos, fiestas descontroladas, millones dilapidados en un abrir y cerrar de ojos, escándalos y, por supuesto, Miami.

Es que Ricardo Fort, fallecido hace diez años, marcó una época emblemática de los personajes mediáticos y excéntricos de la farándula local. Sin embargo, hay un Fort que promete devolverle el costado más tradicional al nombre familiar. Se trata de su sobrino John, hijo de su hermano Jorge, uno de los que comandan la fábrica de golosinas.

Así es John, el sobrino del chocolatero.

El joven de 30 años años vive en Miami, donde se recibió de licenciado en administración de empresas e hizo una maestría.

Con un look mucho más austero, sin cadenas, relojes, ni joyas, John se distancia del estilo del padre de Marta y Felipe. Si bien disfruta del gimnasio y de tener un cuerpo torneado, se lo toma de una forma más relajada, y en sus redes sociales comparte consejos y tips motivacionales para llevar una alimentación y una vida más saludable.

“Lo mío es el fitness”, dijo John en una entrevista que le hicieron en el programa “Confrontados”. Es que, a pesar de su perfil más bajo, siempre es posible que se den polémicas como cuando se lo vio en fotos con un arma de fuego razón por la que tuvo que dar testimonio años atrás.

El legado familiar de los Fort

A pesar de que a los 7 años tuvo una breve participación en un programa infantil de televisión, y de dedicarse a su productora musical “Fort productions”, John dice que su gran sueño es meterse de lleno en la empresa familiar.

De hecho, el sobrino cool de Ricardo Fort viajó a Alemania para hacer un curso de chocolates. “Me estoy formando porque sé que mi futuro está en la Argentina. Hay mucho por aprender. La fábrica me encanta, es un legado hermoso”, dijo.

En relación a su familia, John dijo estar cerca de Marta y Felipe. Y aunque considera a su tío como un “rey” y un “referente”, no duda en distanciarse de él y su estilo de vida: “Yo no voy por ese lado. No es mi fuerte”.

