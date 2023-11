Sol 1 y Sol 2 afirman que hay una famosa del Bailando 2023 que no las saluda y es “una maleducada”

Sol 1 y Sol 2, la pareja de chicas trans que el miércoles pasado debutaron en la pista de Bailando 2023 de la mano de Romina Uhrig, confesaron que hay una figura que ni las mira cuando se cruzan en los pasillos del programa.

Siendo invitadas a LAM, las Soles pudieron descargarse y confesar que hay mujeres dentro del reality que las dejan a un lado sin razón alguna.

Sol 2 tomó la posta y confesó cuál es su sueño:” Sueño con hacer la película de mi vida. En mi sueño, como yo lo tengo planeado, la gente me va a amar. Yo no quiero ser como algunos famosos que pasan por al lado tuyo y ni te saludan. Me parece de re maleducados”.

Atento al dardo lanzado, Ángel de Brito pidió nombres, sabiendo que es algo que les ocurrió realmente. Ante la primera posibilidad de no decir de quien se trata, Sol 2 fue otra vez presionada por el conductor. “La estás ninguneando”.

La pareja habló de quién es la famosa que no las saluda en el Bailando.

Quién no dejó pasar la oportunidad, fue Sol 1 que confirmó que se trata de Flor Vigna. “Acá siempre cae Flor Vigna.”, comentó el también jurado del Bailando 2023.

Ya liberada de la presión de que se supiera de quien hablaba, Sol 2 dio más detalles “Yo entro al estudio y saludo al de seguridad, al de limpieza, a todos. Cuando nos vamos, lo mismo. Pero hay personas que pasan por al lado tuyo y...”, comenzó.

Sol 1, por su parte, dejó claro que es algo que la identifica porque hay otras figuras que se toman su tiempo para saludar. “Marcelo Tinelli, que siempre pasa con la seguridad, se para y nos saluda”

“Entonces, bájate de ese... Pará, ¿Cómo es el dicho?”, interrogó Sol 2, para que su pareja le responda de manera tajante: “Que se baje del perro porque ni a un pony llega”.

