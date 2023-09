Ivana Nadal posó con múltiples bikinis que dejaron todos sus atributos a la vista

Con su estilo fresco y natural, Ivana consiguió conquistar a millones de seguidores en Instagram, donde comparte sus aventuras, pensamientos y, por supuesto, su pasión por la moda. En particular, sus microbikinis preferidas se han convertido en un tema recurrente en su perfil.

Ivana Nadal es conocida por su belleza natural y su estilo relajado, que se refleja perfectamente en sus elecciones de moda de verano, en especial porque desde que vive en Tulum disfruta de playas paradisíacas día a día.

Ivana Nadal en Topless de espaldas a la cámara

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, Ivana ha compartido una serie de fotografías que revelan sus microbikinis favoritas de la temporada.

Uno de los modelos que ha destacado en sus publicaciones recientes es una clásica microbikini en negro. Este traje de baño demostró ser una elección perfecta para realzar sus curvas y añadir un toque clásico a sus días de playa.

Otra de las opciones que Ivana ha compartido en su perfil es una microbikini de colores vibrantes y estampado tropical.

No es sorpresa que este diseño haya captado la atención de sus seguidores, quienes han elogiado su elección de colores vivos y su capacidad para transmitir la diversión de la temporada de verano.

También la morocha desmotró que los colores lisos y cortes clásicos nunca pasan de moda, y también posó con una microbikini en tonos lila que también se llevó todas las miradas.

La vida de Ivana Nadal en Tulúm

Ivana Nadal vive en Tulúm, México, y recientemente contó sobre ello vía Instagram. La modelo escribió: “Amo vivir en el caribe. Amo mi vida y la persona que voy construyendo día a día. Amo mi cuerpo que me permite experimentar, sentir, vivir”, cuenta la influncer.

“Amo tener la valentía de ser, más allá de cualquier opinión externa. Me elijo por sobre todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me amo”, detalla Ivana.

“Tanto como a cada uno de los seres que habitan este presente conmigo. Porque me veo en ellos, porque me siento en ellos, porque sé que estamos unidos por la fuerza del amor”, cierra la modelo.

