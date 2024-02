Así es la lujosa casa en México en la que vive Ivana Nadal: ideal para sus fotos más subidas de tono

Fue una total sorpresa cuando Ivana Nadal decidió dar un vuelco en su vida y tomó la decisión de instalarse en México dejando atrás todo lo sembrado en Argentina.

Convencida de su decisión, la oriunda de Villa Devoto logró reconstruir su vida en Tulum e instalarse en una casa soñada para vivir.

“Estamos acá, decidimos quedarnos a vivir, todo empieza a fluir, me devuelven el Instagram y vuelvo a laburar con él, me estabilizo, me siento bien, me hallo acá, y decido vender mi departamento”, contó a finales del 2022 Ivana, que por entonces vivía con sus perros – a uno lo tuvo que regresar al país-.

Así es la casa de Ivana Nadal en México

Pasado el periodo de adaptación, Ivana Nadal logró instalarse en México. Desde sus redes sociales suele mostrarse ella y exponer algunos detalles de lo que es su nuevo hogar con conexión directa a la naturaleza.

La casa de la creadora de contenidos para adultos cuenta con algunas ventanas que conectan directamente con el exterior. Es por eso que por cada uno de ellas ingresa la luz natural y también se pueden apreciar los árboles para mantenerse en esta sintonía.

En lo que respecta al interior del hogar de Nadal, el estilo que predomina es minimalista, con poco uso de colores. Es que en gran parte las paredes, muebles y demás accesorios del hogar son de color blanco con algunos detalles en color madera.

Así es la casa de Ivana Nadal en México

Así es la casa de Ivana Nadal en México

En su habitación, Ivana Nadal cuenta con una cama King Size para poder descansar de la mejor manera – y sacarse las mejores fotos-. Mientras que, para su trabajo, se armó un vestidor con un gran placard para su ropa, unos estantes para zapatos e incluso un lugar para colgar mochilas, bolsos y carteras.

En lo que tiene que ver con el exterior, se encuentra la pileta para que Ivana pueda combatir los días de mayor temperatura. Además, es ahí el lugar elegido para posar durante el verano. Si bien no es una piscina muy amplia, es elegante y práctica para poder refrescarse.

Así es la casa de Ivana Nadal en México

Así es la casa de Ivana Nadal en México