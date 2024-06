El mendocino Ernesto Pérez Matta presenta su disco “Zorzal”: dónde y cuándo serán los conciertos

El músico, compositor y productor musical Ernesto Pérez Matta presenta “Zorzal”, su último disco proponiéndonos bajar los estímulos para volver a la esencia del sonido, el silencio y la palabra.

Bajo el título “La Cofradía del Zorzal”, el músico pensó el concierto para presentar su repertorio, como ofrece un respiro a los sentidos y un reencuentro con la canción. Guiados por un eje narrativo, la cofradía del Zorzal se reúne alrededor de un fuego imaginario versionando las canciones del álbum en un equilibrio sensorial, de manera simple y sencilla con el fin de volver a la celebración de la canción compartida.

Los conciertos serán el sábado 15 y domingo 30 de junio, a las 21 horas, en la sala Teatrino de la Nave UNCuyo. Las entradas anticipadas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería de la Nave el día del show.

Presenta su disco Zorzal.

Un viaje entre el folk y el sonido latinoamericano

“La música es mi maestra, mi compañera, mi sustento, mi amiga. Es mi forma de conversar con las personas, con el paisaje y con el misterio increíble de vestir éste traje de carne. La música es el espíritu que me anima y me sostiene. Por eso trabajo para ella, porque le debo todo. Porque no es viable la vida fuera de sus márgenes. Por eso le hice una canción y un disco”, comenta Ernesto Pérez Mata sobre su visión de la música y su reciente trabajo.

Zorzal es un manojo de 7 canciones que surgieron en viaje, compuestas, producidas y grabadas entre Mendoza, Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, Nantes, Santiago, Frutillar, Pucón, Tokyo y Hakodate (2022- 2023).

Son sonidos nómades, devenidos en refugio y vehículo, para nombrar los días en movimiento bajo las alas del folk y nueva canción sudamericana. “Es una ofrenda y una celebración que evocan una escena que se repite desde que tengo memoria: el mismo pájaro -el más común-, en la misma ventana, a la misma hora. Cantando, para alzar el día”.

En los concierto de La Cofradía del Zorzal, Pérez Mata estará acompañado por los músicos mendocinos Rodrigo Botacaulli, Luca Pinto, Yair Cáceres y la participación de Ignacia Torres.