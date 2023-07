Ivana Nadal dejó sus atributos cerquita de la cámara y sorprendió al estar sin prendas

Ivana Nadal ha disfrutado de unos días de relax en Cozumel, donde se ha deleitado con el paisaje frente al mar, mientras presumía su esbelta figura. A través de su cuenta de Instagram, la influencer ha compartido palabras reflexivas que han cautivado a sus seguidores una vez más.

“Que magia confiar y soltar el control. Sabiendo que no es algo ‘fácil’. Sabiendo que requiere de mucho valor y mucha voluntad”, expresó Ivana en una de sus publicaciones, haciendo referencia a su decisión de mudarse a México, un proceso que implica cambios y desafíos.

La modelo posó en el agua.

“Me reconozco merecedora de todo, por el simple hecho de existir. Por estar en este plano, viviendo este presente. Me elijo por encima de todo y con los ojos bien abiertos me entrego a la incertidumbre”, continuó en su reflexivo mensaje, acompañado de tres fotografías posando con un sencillo sweater blanco.

Posteriormente, Ivana compartió otro pensamiento profundo mientras seguía disfrutando de su estadía en el caribe. En esta ocasión, la influencer apareció frente a una piscina, mostrando su cuerpo tatuado y expresando su amor por la vida y la persona que se está construyendo día a día.

La modelo posó en el agua.

El mensaje de Ivana Nadal

“Amo mi vida y la persona que voy construyendo día a día. Amo mi cuerpo que me permite experimentar, sentir, vivir. Amo tener la valentía de ser, más allá de cualquier opinión externa. Me elijo por encima de todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me amo.”, comenzaba diciendo.

“Tanto como a cada uno de los seres que habitan este presente conmigo. Porque me veo en ellos, porque me siento en ellos, porque sé que estamos unidos por la fuerza del amor”, expresó Ivana en su notable mensaje, destacando el trabajo que ha realizado en su proceso de autopercepción y aceptación.

La modelo ha cautivado a sus seguidores con sus mensajes reflexivos y su actitud positiva hacia la vida. Su presencia en las redes sociales ha sido una fuente de inspiración para muchos, demostrando que la confianza y el amor propio son fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación.

Seguir Leyendo