En topless, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez sana la infidelidad de su ex en España

“Cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”. Así se expresó Sofía Jujuy Jiménez frente a sus casi dos millones de seguidores en Instagram en medio de su reciente dolorosa experiencia.

La modelo se encontraba en Europa cumpliendo con compromisos laborales cuando se enteró de que su novio Bautista Bello le había sido infiel durante unas vacaciones en Río de Janeiro con amigos. Sofía, que se encontraba en Barcelona en ese momento, grabó un video en el que se mostró llorando de angustia.

Bautista Bello, el hombre que engaño a la comunicadora.

“La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, confesó Sofía, quien había planeado un futuro con su entonces novio, incluso habían hablado de tener hijos juntos.

A pesar de la separación, decidió permanecer en Europa para visitar amigos y evitar la repercusión mediática. Se ha expresado únicamente a través de sus redes sociales y ha optado por no dar ninguna entrevista al respecto.

La modelo posó en topless, en Menorca.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello se habían reconciliado en diciembre pasado. La modelo había regalado pasajes a Bautista para que se uniera a ella en Europa una vez que terminara sus compromisos laborales, pero ahora está aprovechando su tiempo en el continente para distraerse y recibir apoyo de sus amigos y seguidores en redes sociales.

Las fotos en topless de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez

En los últimos días, desde Menorca, Sofía publicó fotos en topless en la playa, disfrutando del sol y el agua con sus amigos. Acompañó el posteo con una conocida frase sobre la curación de las heridas, dejando en claro que confía en que superará el dolor del desamor y los planes futuros que había hecho con su ex pareja.

La modelo también ha compartido reflexiones sobre cómo está enfrentando el duelo por la separación. Ha experimentado una montaña rusa de emociones, pasando por momentos de llanto, risa, silencio y reflexión.

Agradece a aquellos que la acompañan en su proceso de recuperación y se siente reconfortada por el apoyo que recibe a través de las redes sociales.

Además, Sofía ha compartido un mensaje en el que desmiente rumores sobre la situación económica de Bautista Bello y critica los comentarios machistas. Asegura que siempre ha elegido sus parejas por la conexión emocional y no por intereses económicos, y destaca la importancia de que las mujeres sean financieramente independientes y empoderadas.

A pesar del dolor que ha experimentado, Sofía Jujuy Jiménez se muestra valiente y decidida a superar esta difícil situación. Su mensaje en redes sociales refleja su determinación de sanar y seguir adelante, rodeada del amor y el apoyo de sus seres queridos y seguidores.

