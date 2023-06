Sofía “Jujuy” Jiménez estalló en llanto y habló a corazón abierto de la infidelidad de su novio

Sofía “Jujuy” Jiménez está de viaje por Europa y se enteró de la peor manera que su novio le fue infiel. A través de las redes sociales, se viralizó una foto de Bautista Bello besando a otra mujer y los comentarios no tardaron en llegar, por lo que ella decidió frenar todo y rompió el silencio a través de sus redes.

Luego de referirse a la situación que atravisa Jujuy, la provincia de donde es oriunda, se quebró al hablar de las imágenes que se viralizaron de su pareja en una fiesta, con otra mujer. La modelo no pudo ocultar el dolor ante la noticia y escribió: “tristeza y desilusión total” sobre los videos en los que se hizo referencia al tema.

“Ustedes me conocen, yo soy muy transparente y no puedo mentir, la verdad es que estoy rota”, dijo con sus ojos llenos de lágrimas y resaltó: “Estoy partida al medio, no lo puedo creer, estoy desilusionadísima, estoy en shock también. En este momento, no puedo decir demasiado tampoco”.

Desde Europa, la conductora se sinceró y abrió su corazón: “Tenía mis planes, cosas para hacer juntos, y ya está, cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer”.

La foto con la que Sofía “Jujuy” Jiménez se enteró que le fueron infiel.

“Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo todas estas cosas que estoy viendo y no lo puedo creer”, precisó sobre la manera en la que se enteró que Bautista Bello le había sido infiel.

Sofía Jujuy Jiménez está en Barcelona y habló de sus planes a futuro

La modelo está en España, precisamente en Barcelona, por lo que adelantó cómo seguirán sus días. “Por lo pronto, me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos. Justo que terminé de hacer algo que fue increíble, fue un re proyecto, que estuvo buenísimo”, contó.

“No puedo decir nada por contrato porque no se puede, ya se enterarán más adelante, pero estaba trabajando, loco”, manifestó enojada con quien era su pareja. Y agregó. “Quería tener mis vacaciones lindas ahora, pero bueno... todo pasa supongo”.

Sofía Jujuy Jiménez el día que blanqueó su romance con Bauti Bello en Mendoza.

Bautista Bello y Sofía Jujuy Jiménez cuando todavía eran novios (Instagram).

Seguí leyendo