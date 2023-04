Sofía Jujuy Jiménez se grabó desde el gimnasio y mostró su rutina para glúteos fogosos

Durante toda su vida, Sofía jujuy Jiménez fue amante del entrenamiento y la vida en el gimnasio. Sus espectaculares rutinas quedan más que expresadas en su tonificado cuerpo, pero no quiere guardar los tips solo para ella y lo comparte en las redes sociales.

La modelo dejó su delantera a la vista de todos.

Sin lugar a dudas, Jujuy es una de las modelos más destacadas de la actualidad, y luego de su aparición en The Challenge Argentina, volvió a formar parte de las que más llaman la atención. Una vez terminado el exitoso reality de juegos, la morocha siguió apostando a sus redes sociales de la mejor manera.

Jujuy bailó al ritmo de Emilia y comenzó el sábado a todo ritmo

Cada uno de sus días tiene algo que compartir, como fue el caso del partido de Argentina y Panamá, donde se mostró más que fanática por ver la albiceleste. Esta vez, también uso su cuenta de Instagram y compartió lo que realiza en el gimnasio.

Con un top muy escotado y una calza ajustadísima, conformó un conjunto de ropa deportiva en color gris y blanco. En el clip compartido, la exnovia del Pelado López dejó todo de sí y demostró como entrena sus piernas y glúteos para tener uno de los mejores cuerpos de la Argentina.

Sofía “Jujuy” Jiménez posó con una bikini cavada y exhibió su parte delantera en primer plano

Hace varios meses, la modelo volvió a Ciudad de Buenos Aires, donde reside tras su gira por diferentes lugares del mundo. Al principio se supo que Sofi estuvo buscando oportunidades en Europa seis meses y luego disfrutó del Mundial en Qatar alentando a la Selección Argentina.

Jujuy Jiménez se sumó a la tendecia de los top.

Ya de regreso en Sudamérica, la influencer pasó unos días en Punta del Este y en Pinamar. Ahora de nuevo en su casa, Sofía Jujuy aprovechó para publicar contenido desde casa y sumar una reflexión sobre la vida.

Sofí Jujuy levantó temperatura con su escote

“No se xq, pero los días previos a mi cumple me generan como alegría y nostalgia a la vez. ¡Haciendo espacio para lo nuevo y despidiendo lo que ya no va más!”, posteó.

Sofí Jujuy encendió las redes con su bikini

“Transformándome sin miedo. Explorando, creciendo y descubriendo. Me encanta ser cada vez más amiga de mi intuición, animarme siempre a ir por lo que me dicta el cora y ser fiel a mi sofita interna que me lleva cada vez más alto y más lejos”, agregó la joven morocha.

Sofía comenzó su carrera en 2011 en el programa “Sábado Bus”, que conducía Nicolás Repetto por la pantalla de Telefe, como una de las secretarias del show.