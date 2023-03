Sofía Jujuy Jiménez se mostró ansiosa por el partido de la Selección Argentina y alentó con bikini y piluso

Este jueves 23 de marzo no es un día cualquiera para todos los argentinos. En el estadio Más Monumental se llevará a cabo el cruce entre la Selección Argentina y Panamá, pero no todo queda ahí ya que será la primera vez que los jugadores entrarán a la cancha en territorio argentino luego de salir campeones en el Mundial de Qatar 2022.

Sofía Jujuy Jiménez ansiosa por el partido de la Selección Argentina.

Como millones de otros ciudadanos del país, Sofía Jujuy Jiménez está muy ansiosa por el cruce deportivo de la Selección y no dudó en alentarlos a través de las redes sociales.

A las 15:30 horas comenzo toda la movida en relación a la apertura de puertas del estadio de River Plate, como así también la llegada de todos los que tendrán la posibilidad de ver a Messi jugar junto a sus compañeros en una cancha argentina. Por esto, Jujuy subió unos clips a sus historias de Instagram y alentó a todos desde su hogar.

En las imágenes se la ve acostada sobre el césped y vestida únicamente con una bikini. Debido al ángulo del celular se ve solo el corpiño de color verde y un peluso negro de la Selección Argentina que combinó para la ocasión. Con una sonrisa gigantesca puesta en su rostro, la modelo cantó el éxito de la T y la M y alentó con todas sus fuerzas.

La microbikini de Sofía Jujuy Jiménez que dejó su parte delantera en primera plana

Hace algunas semanas, Sofía Jujuy Jiménez le puso calor a las redes con nuevo contenido picante, en donde apareció luciendo una microbikini color verde en un par de selfies.

Sofí Jujuy encendió las redes con su bikini

La modelo volvió a Ciudad de Buenos Aires, donde reside tras su gira por diferentes lugares del mundo. Primero, estuvo buscando oportunidades en Europa seis meses, luego disfrutó del Mundial en Qatar alentando a la Selección Argentina.

Ya de regreso en Sudamérica, pasó unos días en Punta del Este y en Pinamar. Ahora de nuevo en su casa, Sofía Jujuy aprovechó para levantar la temperatura en las redes, sumado a una profunda reflexión.

Sofí Jujuy levantó temperatura con su escote

“No se xq, pero los días previos a mi cumple me generan como alegría y nostalgia a la vez.¡Haciendo espacio para lo nuevo y despidiendo lo que ya no va más!”, posteó.

“Transformándome sin miedo. Explorando, creciendo y descubriendo. Me encanta ser cada vez más amiga de mi intuición, animarme siempre a ir por lo que me dicta el cora y ser fiel a mi sofita interna que me lleva cada vez más alto y más lejos”, agregó.