Sofía Jujuy Jiménez bailó la canción del momento con un top escotado y sus piernas torneadas a la vista

Recientemente pudimos ver a Sofía Jujuy Jiménez en The Challenge, el ciclo de competencias de Telefe y que tuvo hace unos días la final (había sido grabado hace meses), donde Sol Pérez se consagró como la primera campeona en su edición de Latinoamérica.

Aunque el capítulo final se mostró este martes 7 de marzo, el programa fue grabado con anterioridad por la producción de Telefe. Ahora, cuatro de los nos consagrados, entre ellas Jujuy Jiménez, viajaron con Marley para The Challenge World.

Marley viajó con Sofía Jujuy, Benjamín Alfonso, Claudia Albertario y Rodrigo Cascon, lo que sorprendió a los fanáticos al no ver a la campeona Sol Pérez. Sin embargo, el conductor explicó que “no podía viajar por tanto tiempo a Sudáfrica”, por sus compromisos en Gran Hermano.

Otras de las versiones es que se debe a la fuerte discusión que tuvieron Sol Pérez y Jujuy cuando a esta última le tocó abandonar el certamen.

La situación entre las competidoras venia estaba tensa porque Jujuy quería que Rodrigo Cascón y Virgie Elizalde eligieran a Sol y a Lío Ferro para que se midieran contra ella y Rodrigo Mora en el duelo de eliminación.

Jujuy bailó al ritmo de Emilia y comenzó el sábado a todo ritmo

“Yo con Sofi no tengo problema de que me proponga para la Arena porque es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos evitarlo. Sí me dolía de Morita, porque lo quiero. Me dolió mucho el día de hoy y creo que fue un antes y un después”, admitió la flamante campeona.

Jujuy bailó al ritmo de Emilia y comenzó el sábado a todo ritmo

Sofía Jujuy Jiménez encantó con su baile de sábado por la mañana

En la mañana de este sábado, Jujuy Jiménez replicó en su cuenta de Instagram, un vídeo que hizo en la plataforma TikTok respetando el challenge de la canción En La Intimidad, interpretado por Emilia, Callejero Fino y Big One.

“Arriba ese sábado gente lindaaaaa,” escribió la protagonista, que etiquetó a los músicos y a Sol Pérez, en un acto de demostración que lo ocurrido en la pista del reality, queda ahí. La publicación de Jujuy supera los nueve mil likes en la primera hora de publicada.