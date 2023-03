Mojada y con una microbikini invertida, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez posó desde la pileta y provocó miles de suspiros

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez subió a sus redes una seguidilla de fotos en las que posó desde la pileta y se robó todas las miradas de los usuarios de las redes. La modelo sabe cómo captar la atención de sus seguidores y lo logró una vez más con sus poses en bikini.

Desde un hotel de Purmamarca en Jujuy, la conductora de televisión se tomó fotos con una microbikini invertida de color negra, símil cuero, que resaltó sus curvas delanteras y traseras.

Sofía Jujuy Jiménez

A la orilla de la pileta, y en algunas fotos mojada tras un refrescante chapuzón, Sofía cosechó miles de likes. El traje de baño taparrabos, por la forma de la parte de abajo de la bikini, la hizo lucir radiante.

El posteo de Jujuy recibió más de 17 mil “me gustas” y le llovieron los mensajes. “Que mujer mas linda”, ”Por dios, qué mujer !”, “Que cuerpo tan perfecto tiene, si es natural es mas diosa todavía”, “Sos tan bella cómo la provincia que lleva tu apodo”, “Sos hermosa Jujuyyy, más diosa imposible”, fueron algunos mensajes.

La delantera de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez distrajo a todos

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez publicó en sus historias de Instagram una selfie donde se la podía ver dentro de la piscina y fue su delantera, que dentro de la malla enteriza que tenía puesta, tomó protagonismo.

La modelo de 32 años, cada vez que sube una foto, se llena de notificaciones. Sus seguidores son los primeros en halagar a ‘Jujuy’. Sea por su belleza o simpatía, mantiene atentos a todos los usuarios que deciden seguirla.

La modelo posó en una selfie con una enteriza negra.

La modelo tiene 1,7 millones de seguidores tiene en su Instagram personal. Acompañan a la expanelista más de cuatro mil publicaciones, indicio que nos deja ver lo atenta que está a su contenido en redes. Además, sube a diario múltiples historias, mostrando su día a día.

En esta ocasión remarcó un detalle que si no lo aclaraba pasaba imperceptible. Es esta naturalidad a la hora de visibilizar las cosas, lo que marca el estilo que la modelo tiene. “Si te sale un herpes que no se note”, fue lo que la actriz le agregó de comentario a la historia.

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez y el conflicto que tuvo con Sol Pérez

El reality The Challenge está siendo furor en la pantalla de Telefe. Esta vez los eliminados fueron Sofía ‘Jujuy’ Jiménez y Rodrigo Mora. Previo al duelo ante Oky y Claudia Albertario, ‘Jujuy’ tuvo un cruce con Sol Pérez en la Arena donde se realiza el show.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Sol Pérez en The Challenge Argentina. (Collage web)

“Yo con Sofi no tengo problema de que me proponga para la Arena porque es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos evitarlo. Sí, me dolía de Morita, porque lo quiero. Me dolió mucho el día de hoy y creo que fue un antes y un después”, declaró Sol, cuando Marley le preguntó.

Por su parte, Sofía respondió: “Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenés un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene como persona porque haya pensado en tu nominación”.

La analista de Gran Hermano replicó: “Es algo mío. Me parece que si una persona siente algo, otro no puede desacreditarlo. No tiene que ver ni con Morita, es algo que yo sentí”.

“Lo que quiero decir es que hay que disociar. Una cosa es el corazón y otra es el juego”, enfatizó Sofía. “Soy sentimental y cuando quiero a alguien, para mí esa persona es intocable. Me cuesta mucho separar, no soy tan fría, me encantaría, pero no puedo hacerlo”.

Luego del conflicto entre ambas, la bailarina ‘Jujuy’ dijo que “no quiso conectar con la energía de Sol”, y que “si de verdad querés a alguien, no decís o hacés eso en una arena”, por lo realizado por la ex chica del clima, sobre el uruguayo Rodrigo Mora.