Sofía “Jujuy” Jiménez posó con una bikini cavada y exhibió su parte delantera en primer plano

Sofía “Jujuy” Jiménez, quien trabaja como modelo, conductora e influencer en las redes sociales, levantó la temperatura en las redes sociales con nuevo contenido de su intimidad hogareña, donde apareció luciendo una microbikini color verde, muy cavada, en un par de selfies.

Días atrás, la modelo volvió a Ciudad de Buenos Aires, donde reside tras su gira por diferentes lugares del mundo.

Al principio se supo que Sofi estuvo buscando oportunidades en Europa seis meses y luego disfrutó del Mundial en Qatar alentando a la Selección Argentina.

Ya de regreso en Sudamérica, la influencer pasó unos días en Punta del Este y en Pinamar. Ahora de nuevo en su casa, Sofía Jujuy aprovechó para publicar contenido desde casa y sumar una reflexión sobre la vida.

“No se xq, pero los días previos a mi cumple me generan como alegría y nostalgia a la vez. ¡Haciendo espacio para lo nuevo y despidiendo lo que ya no va más!”, posteó.

“Transformándome sin miedo. Explorando, creciendo y descubriendo. Me encanta ser cada vez más amiga de mi intuición, animarme siempre a ir por lo que me dicta el cora y ser fiel a mi sofita interna que me lleva cada vez más alto y más lejos”, agregó la joven morocha.

Así fue la carrera de Sofía “Jujuy” Jiménez

Sofía comenzó su carrera en 2011 en el programa “Sábado Bus”, que conducía Nicolás Repetto por la pantalla de Telefe, como una de las secretarias del show.

En 2012, fue contratada para trabajar en ‘Antes que sea tarde’ con Guillermo López como conductor y por América TV. Allí, conoció a quien fuera su novio por varios años.

En 2013, junto a su pareja Guillermo, realizó la co-conducción del programa ”Lo sabe, no lo sabe”, por América TV. También, al año, hizo radio con “El Pelado” en La 100.

En 2016, Sofía estuvo en varias ocasiones como panelista del debate de Gran Hermano, y el año pasado, actuó en un capítulo de la serie ‘Los protectores’.

Además de participar en “Bailando por un sueño” en un par de oportunidades, Jiménez fue conductora de programas como “Primera cita” (2018), “Generación E” (2019) y “Modo Noche” con el mendocino Agustín Neglia.

Actualmente, Sofía “Jujuy” Jiménez está alejada de los medios, pero no así de las redes sociales y de los 1,6 millones de seguidores que tiene.

