El incómodo momento de Sofía Jujuy Jiménez al aire: bailaba con un pantalón blanco y sufrió un percance íntimo

Este martes por la mañana, Sofía Jujuy Jiménez sufrió un incómodo momento al aire de ‘A la Barbarossa’, mientras bailaba con un pantalón blanco y de repente se le vio una manchita.

Sofía Jujuy Jiménez estuvo de invitada en el programa que conduce Georgina Barbarossa, y en un momento, pasó al living para mostrar la coreo de la canción “Calma” de Daddy Yankee.

El motivo del baile fue copiar la prueba semanal que los participantes de la casa de Gran Hermano hicieron hace unos días.

Los participantes de Gran Hermano bailaron al ritmo de Daddy Yankee.

Este lunes por la noche, Santiago del Moro les mostró el video de cómo se vieron en cámara, de la prueba semanal que lograron superar con un puntaje de 8 -necesitaban un 7-. Gracias a eso, contaron con el 100% del presupuesto en la compra del supermercado.

En el living del programa ‘A la Barbarossa’, Sofía Jujuy se puso a menear junto a Georgina, mientras lucía un look total white.

De repente, dio la vueltita y la cámara le hizo un primer plano a su parte de atrás. Se pudo ver en su pantalón una manchita color rojo, por un accidente íntimo.

La toma de la manchita fue clara, aunque más quedó al descubierto con la posterior actitud de la conductora que paró el baile de Sofía al darse cuenta de la situación.

Sofía “Jujuy” se dispuso a dar otra vuelta, pero Georgina la frenó: “No pará, pará. Tenés una manchita en el pantalón. No pasa nada”.

Sofía Jujuy Jiménez

La reacción de Sofía Jujuy Jiménez ante la advertencia de Georgina Barbarossa

La cara inmediata de Sofía fue de incomodidad y soltó un “Ay no, no”. Georgina la calmó: “Pasan, estas cosas pasan. A mí no me pasa más porque yo ya estoy...”, haciendo referencia a su edad.

La reacción de Jiménez era de más incomodidad: “Ay estoy temblando Georgi”. La conductora buscó calmarla: “No, no. No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres. Anda a cambiarte”, y le dio un beso.

Sofía salió de escena, con cara de pánico, tapándose su parte de atrás para que no se viera la mancha, rumbo a cambiarse el pantalón.