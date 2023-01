Ariel se sacó con Alfa y se desató una intensa pelea en la cocina de Gran Hermano

La relación de Alfa y Ariel es cada vez más complicada y parece imposible de remontar. Las peleas entre ambos son moneda corriente en la casa de Gran Hermano, pero esta vez el parrillero de Berazategui decidió responderle a Walter y se desató una intensa discusión a los gritos.

Desde que Ariel entró al juego, hace poco más de un mes, las cosas entre los dos participantes más grandes de la casa no marchan bien. Incluso, en más de una oportunidad debió intervenir el supremo para tratar de poner paños fríos.

La nueva pelea se desató por la compra semanal de mercadería de la que se encargaron Camila y Ariel. Como la primera que hicieron apenas ingresaron a la casa fue de las peores del ciclo, decidieron marcarles en detalle qué debían comprar.

Daniela fue la primera en pedir que hagan bien la compra, momento en el que Ariel se puso nervioso y pidió que confíen en él. “¿Pensás que tengo ganas de mandarme una cagada? Si la padecemos nosotros”, explicó.

Acto seguido, La Tora pidió que compren pollos, pero Alfa estuvo en desacuerdo por el precio. Momento en el que interrumpe Ariel para decir que la que organiza es Romina, comentario que molestó a Walter.

“No es que Romi organiza, estamos comentando, nada más, ¡no es Romi organiza!”, lanzó Alfa. A lo que Ariel respondió bastante molesto: “Ya sé, dije ‘Romi organiza’. Alfa, ¡dejame hablar como yo quiero con la gente! Si yo no te jodo a vos”.

Ariel y Alfa no logran llevarse bien.

“No me busqués el error todo el tiempo”, le recriminó Ariel a Alfa, que contestó con una serie de chicanas. “¿A dónde querés que me vaya? ¿A que te agarre la pij...? ¿Algo más?”, indicó el participante que días atrás cumplió 61 años.

“No me jodas más porque nos vamos a ir los dos. Yo a vos no te jodo y te respeto. Terminala con las discusiones viejas. Y a mí no me hacés así con la manito, si me hacés así, bancate lo que te digo”, contestó el parrillero.

“Basta, loco. Terminala. Me tenés las pelotas llenas. Ya te pedí perdón y no te vine a gritar cosas malas de mí. Entonces no me hinches más las pelotas si te ofendió algo que te dije en 1970. No me hinches más las pelotas. Si no me querés hablar, no me hablás. Si me querés hablar, me hablás”, disparó Ariel contra Alfa.