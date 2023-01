Alfa y Camila revelaron sus sentimientos en el confesionario de Gran Hermano: “La edad nunca fue un límite”

En las últimas semanas en Gran Hermano, Camila y Alfa están cada día más juntos y esto incomoda a sus compañeras de casa. Este jueves los llamaron al confesionario a contar sus sentimientos.

Ante las especulaciones en las redes y en la casa de si es “amistad, relación padre/hija o algo más”, este jueves en el Debate de GH 2022, mostraron un clip en el que Gran Hermano los citó a ambos al confesionario.

Hace unos días, a Alfa lo habían llamado al confesionario para preguntarle por Camila. “Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le dijo el participante de 60 años a Camila.

Alfa y Camila, cada vez más juntos. (Captura de pantalla)

“¿Y qué les dijiste?”, preguntó Camila. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, contestó Walter. Se abrazaron y ella le dijo: “yo también”.

“Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. “Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”, añadió.

Entonces, Camila lo volvió a abrazar. Y Alfa arruinó la situación con un chiste al límite. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque si no perdías”, le dijo. A lo que ella lo reprobó: “Ay, Alfaaaa”.

Luego, Gran Hermano los volvió a llamar a ambos y Camila fue contundente sobre su manera de ver la situación: “Lo veo muy parecido a mi papá, yo lo veo más por ese lado, esa es mi afinidad con él”.

Y le consultaron si las demostraciones de afecto de él no la hacían sentir incómoda. Ella contestó que no: “Porque siento que va todo como chiste. Bah... o capaz yo pienso que es así...”.

“¿Vos creés que Walter te ve como una hija?”, le preguntó el Big. “No, como una mujer. Pero desde mi punto de vista, me gusta más alguien como Marcos, ese tipo”, agregó.

La relación de Camila y Alfa despierta sospechas entre los demás participantes

Por su lado, Alfa también respondió preguntas en el confesionario. “Para mí, la edad nunca fue un límite. Ella tiene 21 años, pero es una mujer que tuvo que crecer de golpe”, expresó.

Ante la pregunta de si para él era una relación de un padre con una hija, aseguró que no. “Porque no es mi hija”, soltó.

Qué dijo el hermano de Alfa sobre la posible relación con Camila

En estos días, el hermano de Alfa salió a hablar sobre este nuevo vínculo entre su familiar y Camila. “Así como hace años se horrorizaban de que un matrimonio se separara, después lo hicieran si veían besándose a dos personas del mismo sexo. Y ahora se escandalizan por la diferencia de edad”, soltó.

Luego, Sergio agregó: “Yo no sé si la chica está jugando o qué, lo que veo que es se le está yendo de las manos”.