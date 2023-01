Gran Hermano indagó sobre las intenciones de Alfa con Camila Lattanzio y él sorprendió con su confesión

La relación de Alfa y Camila Lattanzio da qué hablar tanto adentro como afuera de la casa de Gran Hermano. El participante de 61 años demostró interés en la joven de 21 desde el día que ella ingresó al reality pero, por la diferencia de edad, hubo quienes cuestionaron las intenciones de Walter Santiago.

En los debates de GH y en Twitter se debatió sobre si la relación de Camila y Alfa es más paternal, por la edad de él y porque la joven perdió a su papá hace unos meses. Aunque hay quienes aseguran que entre ellos hay algo más, incluso que Walter estaría enamorado de ella.

Lo cierto es que Gran Hermano llamó a Alfa al confesionario y le preguntó sobre las intenciones que tiene para con Camila. Tras el festejo de cumpleaños del jugador, se vio una charla entre ambos en la que él le contaba de la charla con el dueño de la casa y de la respuesta que dio frente a las cámaras.

“Me preguntaron por vos, que cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le reveló Alfa a Camila mientras a abrazaba en la cocina. “¿Y qué les dijiste?”, preguntó la joven cantante intrigada.

“Que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, contó y luego le reveló que Gran Hermano le preguntó si no considera que ella es chica para él.

“No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años. Menos mal que no tenés cincuenta porque sino perdías”, bromeó hacia el final, pero cambiaron de cámara y ya no se vio en qué terminó el diálogo entre ellos.

Se viralizó un video de un supuesto encuentro íntimo entre Alfa y Camila

Julieta, Romina y Daniela cuestionaron la relación de Alfa y Camila en Gran Hermano

Julieta, Romina y Daniela hablaron y cuestionaron el vínculo de Alfa y Camila, que no les cierra para nada. La bailarina e influencer dijo que “es raro” y asegura que Walter no tiene la misma relación con Camila que con alguna de ellas.

Según “Disney” hay más contacto físico, que si Alfa se lo hiciera a ella, lo sacaría volando. Como ejemplo, la jugadora detalló cómo Walter y Camila habían dormido juntos, agarrados de la mano.

Romina minimizó el tema y le dio el beneficio de la duda a Camila. Juego o no, mientras no lastime a nadie, es su problema. Con estas palabras, la ex diputada también marcó su diferencia con Alfa, a quien en otro momento hubiera defendido a capa y espada.