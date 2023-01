Gran Hermano: La relación de Camila y Alfa, cada vez más polémica

Desde que llegó, Camila no oculta nada de lo que le pasa. Con la casa bien leída y estudiada, entró derecho a jugar y sabiendo quiénes eran “los fuertes” se pegó a ellos de una. Y Alfa fue su primer acercamiento.

Al principio, el hombre no le tenía mucha confianza y prefería tenerla cada vez más lejos, pero con el tiempo las cosas fueron cambiando y ahora hay un vínculo entre ellos que no está bien visto por el resto de las participantes.

La relación entre Alfa y Camila es cada vez más cercana

¿Qué pasa entre Alfa y Camila? Al principio muchos creyeron que ella se refugió en Walter buscando una especie de contención paternal, pero con el tiempo la relación fue cambiando y ahora hay cada vez más piel.

JULIETA, ROMINA, DANIELA Y LOS RULEROS

Como tres señoras que desaprueban el noviazgo de la nena, Julieta, Romina y Daniela estuvieron hablando sobre este vínculo que no les cierra para nada.

Julieta es la más crítica de las tres. Para ella “es raro” y asegura que Alfa no tiene la misma relación con Camila que con alguna de ellas.

Según “Disney” hay más contacto físico, que si Alfa se lo hiciera a ella, lo sacaría volando. Como ejemplo, la jugadora detalló cómo Walter y Camila habían dormido juntos, agarrados de la mano.

La relación entre Alfa y Camila es cada vez más cercana

Romina minimizó el tema y le dio el beneficio de la duda a Camila. Juego o no, mientras no lastime a nadie, es su problema. Con estas palabras, la ex diputada también marcó su diferencia con Alfa, a quien en otro momento hubiera defendido a capa y espada.

CAMILA ESTÁ ENAMORADA, PERO NO DE ALFA

La participante, si tiene piel o no con Alfa no lo sabemos, pero sí sabemos que a ella le gusta Marcos y no por especulaciones, sino porque ella misma lo confesó.

Cada vez que tiene la oportunidad, se acerca al primo para charlar, jugar o simplemente estar. Esta actitud lo tiene molesto a Alfa y alimenta más las sospechas de que a él le interesa ella como mujer y no como “hija” como en el caso de Julieta.