Gran Hermano: Un supuesto video de Alfa y Camila teniendo relaciones revolucionó las redes

En las últimas horas, desde las redes oficiales de LAM, programa conducido por Ángel De Brito, se viralizó un video en el que “se ve” una supuesta situación íntima entre Alfa y Camila. Esto se desprende a partir del audio que acompaña el video en el que “se escucha” a Gran Hermano pedirle el consentimiento a los participantes.

“¿Pidieron el consentimiento Alfa y Camila? #LAM” se preguntan desde la cuenta de Twitter de El ejército de LAM y las redes explotaron.

“Pero no se ve nada! quien filmó esto uno con parkinsonnnnnnnn”, escribió uno de los twitteros que comentó la publicación. “Es un clip trucho. Alfa se fue a dormir temprano y Camila se quedó con las chicas en la pileta hasta tarde. No sean payasos e investiguen antes de subir boludeces que incrementan su alfafobia. Están quedando en ridículo”, fue otro de los comentarios, haciendo referencia a que podría tratarse de una campaña en contra del participante.

Los usuarios de twitter alzaron la voz contra el video fake de Alfa y Camila en donde estarían teniendo relaciones

“Publican cualquier verdura jajaja”, “Ya no saben qué hacer para ensuciar a Alfa, que ensañamiento”, son otros de los comentarios que dejaron los fanáticos del programa y no faltó quien hicieran referencia a Estefanía Berardi, ya famosa por no chequear información y largar fakes o información errónea en el programa de Carmen Barbieri.

ALFA Y UNAS SEMANAS PARA EL OLVIDO

Desde que entró Ariel, a Alfa se le vino la noche. No lo soporta. Su sola presencia lo irrita y no puede, ni quiere esconderlo. En las últimas semanas, Walter viene teniendo comentarios agraviantes hacia Ariel por su condición física.

Gran Hermano tomó nota de esto y llamó a Alfa al confesionario para advertirle que podría ser sancionado si no acaba con esta modalidad de insultos. “Grande”, como lo llaman algunos participantes, hizo referencia a que la obesidad es una enfermedad y él no iba a permitir esa falta de respeto en la casa.

Pero así como Alfa es este señor desquiciado y de pocas pulgas, también es el hombre que fue a rescatar a Julieta de su gran crisis de angustia. Con palabras dulces y diciéndole que la quiere como a una hija, la hizo levantar con la promesa de darle galletas de chocolate que había comprado especialmente para ella, en la compra semanal.

Luces y sombras de un participante que pese a quien le pese, es uno de los favoritos en la carrera por convertirse en el ganador del reality.