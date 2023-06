Sofía Jujuy Jiménez rebajó a su ex por su condición económica y acusó a los haters de machistas

Algunos días atrás, se viralizó un video en las redes sociales donde se ve a Bauti Bello con una mujer que no es Jujuy Jiménez. Tras esto, la modelo se separó del joven y usa las redes sociales para mostrar cómo transita sus días en soledad y a puro amor propio.

Sofía Jujuy Jiménez blanqueó su romance con Bauti Bello en Mendoza.

Desde un primer momento, la morocha compartió sus sentimientos con los casi dos millones de usuarios que la siguen y también contó detalles al respecto. Algunos días después, Sofía se cansó de todos los comentarios que leyó y escuchó sobre su persona luego de dado a conocer el caso.

Como era de esperarse, para esta otra ocasión, la ex pareja del Pelado López volvió a sus redes sociales en la previa a un viaje con amigas y atacó a todos aquellos que la acusaron de estar en pareja con Bello por su dinero. “Basta de comentarios machistas, me molesta mucho leer títulos o comentarios machistas porque de verdad siento que atrasan y encima no son reales, todo lo contrario”, explicó, indignada.

Sofía “Jujuy” Jiménez

Luego aclaró la condición económica de su ex novio diciendo: “Mi reciente ex es un laburante que trabaja para gente del polo y de millonario solo tiene la casaca de River, así que antes de escribir infórmense mejor...”. Líneas después, contó que lo conoció porque cuidaba un campo donde ella realizó una producción de fotos, nada más que eso.

El furioso posteo de Sofía Jujuy Jiménez.

Antes de terminar, la modelo sumó: “Como dice Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, sé que somos muchas las que trabajamos para mantener o ayudar a nuestras familias y no está bueno que nos subestimen... Elijo quedarme con los mensajes de amor que me mandan, pero me parecía importante reflexionar sobre el tema”.

Quién es Bautista Bello, el hombre que engaño a Sofía ‘Jujuy’ Jiménez

El pasado jueves se desató un escándalo cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes de Bautista Bello a los besos con una mujer en un boliche de Río de Janeiro. A las pocas horas, Sofía Jujuy Jiménez se enteró en Barcelona que su pareja la había engañado mientras disfrutaba de unas vacaciones con amigos en Brasil.

Bautista Bello, el hombre que engaño a la comunicadora.

Ahora bien, ¿quién es el hombre que traicionó a Jujuy? Bautista es deportista, juega al polo y es padre de un niño de 8 años, fruto de una relación amorosa anterior. En sus redes sociales, se muestra como una persona amante de los caballos, el deporte y de la naturaleza.

Bautista Bello, el hombre que engaño a la comunicadora.

Además, suele publicar imágenes de los diversos viajes que realiza a lo largo de América, desde la Patagonia hasta California, acompañado por su hijo o por sus amigos.

Seguí leyendo