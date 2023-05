Sofía Jujuy Jiménez habló del aterrador momento que pasó su madre de joven: el femicidio de su abuela

Jujuy Jiménez vive un gran presente laboral y personal. Llena de proyectos y creciendo a diario en redes sociales, muestra como no ser nacida en Buenos Aires no le costó para posicionarse.

La jujeña de 32 años, además de ser modelo, conductora y haber pasado por diversos programas y realities, sabe cómo sacar ventajas de las plataformas, como Instagram, donde supera el millón y medio de seguidores o TikTok, red social que usa para mostrar sus mejores bailes.

Si bien se sabe de todo lo que ha hecho o hará, poco se sabe de la vida personal y privada de Jujuy Jiménez. Algunos novios o relaciones amorosas truncadas son lo más difundido, no obstante, ella misma ha dado informaciones en algunas entrevistas.

Jujuy Jiménez confesó como fue el hecho que marcó la vida de su familia

En una entrevista con Infobae, contó el femicidio de su abuela, el cual marcó a su familia para siempre y actualizó informaciones que creía correctas las veces anteriores habló sobre esto.

“Estando una vez en un programa de Gerardo Rozín en su casa, hablábamos de esto. Era grabado. Entonces cuando salgo de ahí me dije: “Ay, no, esto no me involucra solo a mí; tengo a mis tías, a mis primas, y capaz que sale en todos lados”, comenzó narrando con culpa.

Luego confesó que su familia lo tomó bien y le dijeron que podía ayudar a otras mujeres: “Sofi, tranquila, déjalo, que eso puede ayudar a un montón de mujeres también’”, narró.

“Antes creía que había sido con una pistola o una escopeta, pero fue con un hierro. Es un tema que no está del todo desarrollado en la familia. A mis tías y a mi mamá les cuesta terminar de hablarlo”, admitió Jujuy cuando habló sobre este tema en Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

La muerte de su abuela materna no es un tema muy hablado en la familia de la ex novia de Juan Martín del Potro: " Todos sabíamos que el abuelo había matado a la abuela, pero nunca nadie había cuestionado nada más. Y cada una te contaba una historia de su realidad y cómo lo vivió”, explayó poniendo a su madre y tías como protagonistas.

Finalmente, Jujuy Jiménez destacó como su madre, la mayor de sus hermanas, tuvo que tomar las riendas de la familia debido a la situación y aportó que su manera de ver lo que ocurrió le sorprende.

“Fueron huérfanas, podrían haber terminado odiando a los hombres, y la verdad que nos criaron desde el amor, no desde el resentimiento. Es parte de la historia, pero es súper cruel. Y durísimo; una tragedia muy fea. Si bien en la vida hay que seguir y salir adelante, hablarlo ayuda a asimilarlo y a entender la vida desde otro lado. Es sanador para todos”.

