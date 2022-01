Darío Barassi envió un contundente mensaje a sus reemplazos en 100 argentinos dicen

Hace un mes, Darío Barassi anunció que tomaría vacaciones durante enero y febrero, además de tener pendiente una serie para Star+, y que algunas figuras del medio lo reemplazarían en su exitoso programa 100 argentinos dicen.

Dani La Chepi, Flor Jazmín Peña, Fede Bal, Manu Viale y Nati Jota fueron los seleccionados para darle humor y diversión a las tardes del programa más visto del canal.

Aunque imaginamos que ni el actor ni sus reemplazos imaginaron tantos inconvenientes de por medio para concretar con su cometido. Accidentes de auto y covid son algunos de los motivos que impulsaron al conductor a enviar un contundente mensaje a sus reemplazos.

Dario Barassi se encuentra vacacionando en México con su esposa y su hija. Luego se embarcará en una nueva serie de Star+ antes de regresar a su conducción en El Trece.

El actor interrumpió su estadía en un espectacular resort de México, en el cual se encuentra descansando y disfrutando junto a su familia, para enviar un importante mensaje a los artistas que lo reemplazarían en su programa: “Che, ¿qué está pasando con los amigos reemplazantes de 100 argentinos? Uno con COVID-19, la otra tuvo un accidente en la ruta... Aflojen hermanos que yo estoy de vacaciones, no puedo volver. Cuídense la put* madre”.

¿Qué sucedió con los reemplazos de Barassi?

Durante el transcurso de la semana pasada y esta semana, dos de las figuras encargadas de reemplazar al conductor tuvieron problemas en medio de su labor.

Por un lado, Fede Bal anunció que está contagiado de coronavirus, lo cual lo aleja de su rol como conductor del exitoso programa: “Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Un poco de voz nasal. Me hice el hisopado y tengo Covid. Iba mañana a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en ‘100 Argentinos Dicen’ y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande alguien que me pueda hisopar. Me hisoparon, me dio positivo”.

Por otra parte, Flor Jazmín Peña también fue noticia este fin de semana luego de que sufriera un accidente camino a Pinamar junto a Agustín Franzoni. La bailarina explicó en un video de sus redes cómo se sintieron tras el accidente, del cual por suerte salieron ilesos.

“No sé bien qué decir. No sé qué se dice en estos casos... Pero la verdad, fue un milagro lo que nos pasó. No entendemos cómo estamos enteros. Usen el cinturón. Fue cuestión de un segundo, no entendemos bien qué pasó, pero estamos bien”.