El alarmante motivo por el que Fede Bal no reemplazará a Dario Barassi

Ya estaba todo listo para que Federico Bal irrumpiera en la conducción de “100 Argentinos Dicen”, en reemplazo de Darío Barassi, pero un test positivo de coronavirus lo alejó de esa posibilidad.

Fede Bal al contar que es covid positivo en sus redes sociales.

“Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Un poco de voz nasal”, comenzó su relato Fede Bal en una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram. “Me hice un hisopado y tengo Covid”, confirmó a sus seguidores.

“Iba mañana a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen -él está de vacaciones- y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande alguien que me pueda hisopar. Me hisoparon, me dio positivo”, detalló el joven actor.

“Tengo un poco de voz nasal, un poco de tos, como si fuera un resfrío”, expresó Bal acerca de sus síntomas y luego agregó: “Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve eventos y actividades que tenía que hacer, así que seguramente me lo contagié por ahí”.

Para finalizar, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal envío un mensaje de concientización a todos sus fans: “Cuidémonos, está muy fuerte en todos lados y muchos amigos cercanos tienen Covid. Usen barbijo y estemos bien”.

Este resultado positivo trastocó los planes de la producción, que tuvo que hacer algunos ajustes y decidió que durante la semana que iba a grabar Bal será reemplazado por la locutora Nazarena Di Serio.

En esta modalidad itinerante de reemplazos, la semana pasada y el domingo el programa fue conducido por Dani La Chepi, mientras que esta semana se pueden ver los episodios grabados por Manuela Viale. Luego del turno de Di Serio, le llega el debut en la conducción a Flor Jazmín Peña. Finalizando el ciclo de reemplazos con Nati Jota y luego Fede Bal, quien para ese entonces ya estaría recuperado de su enfermedad.

Recordemos que Barassí se tomó una pausa de la conducción del ciclo para disfrutar de unas paradisiacas vacaciones en familia y también para participar en la grabación de una serie para Disney Plus, por lo que retornaría a su show en el mes de marzo.