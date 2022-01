Paula Chaves compartió su inmensa tristeza por la muerte de su mejor amiga

La pérdida de un ser querido pone en jaque a cualquiera, nos golpea la tristeza y muchos, recurren a las redes sociales para mandarle un mensaje digital al cielo. Una de las famosas que acaba de sufrir el fallecimiento de su mejor amiga es Paula Chaves, quien le escribió una emotiva despedida en Instagram.

La modelo y conductora compartió dos fotografías junto a su “hermana de la vida”, una reciente con Filipa en los brazos y otra retro, de sus aventuras de adolescentes.

Paula Chaves perdió a su mejor amiga y la despidió en Instagram

“Te Amo Bicho…”, fue lo primero que Paula escribió en su conmovedor posteo que recibió miles de Me Gusta y comentarios de fuerza por parte de sus colegas y amigas como Celeste Cid, Agustina Cherri, Zaira Nara y Gege Neumann. Además de su hermana Delfina Chaves y su esposo Pedro Alfonso.

El productor y padre de Olivia, Baltazar y Filipa comentó: “Tan buena y noble. Se va a extrañar muchísimo”.

Qué decía el conmovedor mensaje de Paula Chaves

La mediática escogió acompañar sus palabras con dos emojis de mariposas además de las fotografías donde se muestra con su amiga.

“Buen regreso a la Fuente … que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu Valentía y Ganas de Vivir… Te amo infinito, mi hermana de la vida… esa Hermana que elegí y volvería a elegir… gracias por cada una de tus palabras… vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia…”, confesó Paula.

“Yo te voy a buscar… voy a conectar , con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido… Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo… xq acaba de subir el ser mas bueno y noble de la Tierra… buen Regreso a la fuente Bicho… te amo infinito”.