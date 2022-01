Así quedó el auto de Flor Jazmín Peña tras un tremendo accidente en la ruta

Flor Jazmín Peña sorprendió a todos sus fanáticos y seguidores de las redes sociales al mostrar imágenes impactantes de lo que fue su accidente en la ruta, mientras manejaba su automóvil hacia Pinamar. La bailarina estaba acompañada por su amigo Agustín Franzoni y ambos resultaron ilesos.

El domingo, la joven relató que perdió el control de su vehículo, pasaron por arriba de una cerca y terminaron volcando en un campo. Agradecida a la vida por no tener ni un rasguño, Flor se volcó a Instagram y abrió su corazón: “‘Me cuidan de todos lados’ dije y se ve que no mentía”.

Y luego habló del accidente en sí: “Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño. Capaz sea cringe postear esto pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños”. Además, la campeona del “Bailando” aconsejó: “Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida”.

Flor Jazmín Peña tuvo un grave accidente en la ruta y resultó ilesa

Y para alegrar un poco el momento escribió: “Pd: podrán tener un fotón en un accidente? Solo porque me pasó con @agufranzoni por supuesto jajaja”.

Después de compartir la publicación en su cuenta de Instagram y de que sus más de un millón de seguidores le regalaran un abrazo virtual y le enviaran fuerzas, Flor Jazmín Peña grabó varias historias para contar un poquito más lo sucedido y mostrarse sana y salva.

Sorprendida por todo lo que pasó en la ruta mientras manejaba su auto, la bailarina se muestra agotada junto a su amigo, sentados en un café, y luego comparte filmaciones de cómo quedó su vehículo. “Allá estaba yo sentada, y me quedé encerrada y por suerte esta puerta se pudo abrir. No puedo creer que no nos pasó nada. Fue la energía del pst, pst, pst…”, dijo mostrando el interior del auto.

“¡No lo puedo creer! ¿En qué cabeza cabe lo que vivimos? Esto nos pasó a las 10 de la noche y creo que estoy cayendo. Es zarpada la capacidad que puede tener uno de anularse y no sentir nada al mismo tiempo”, reflexionó. “Estábamos con el auto completamente fuera de control y lo único que pude hacer fue estar en silencio, agarrarme del cinturón y la puerta, y pensar ‘vas a estar bien, vas a estar bien’ hasta que, por suerte, el auto volcó y frenó”, sumó.

“Nos metimos en un campo, dimos vuelta en el aire, pasamos la cerca y no tenemos un rasguño. Ahora que lo pienso, digo ‘claro que me merezco dos cumpleaños’ pero no pensaba que así. ¡Qué locura, estoy viva!”, dijo Flor.

“Creo que, después de lo de ayer es el primer momento en el que nos volvemos a sentir nosotros. No sé bien qué decir, no sé qué se dice en estos casos, pero la verdad es que fue un milagro lo que pasó. Mal”, señaló y añadió: “No entendemos cómo estamos así, enteros, así que usen el cinturón. Quédense tranquilos que está todo bien. Fue cuestión de un segundo, no sabemos bien qué pasó, pero estamos bien”.

“Es rarísimo explicar esto, y al mismo tiempo es difícil no blanquear esto porque es algo que te atraviesa y porque todavía sigo en shock. Sigo siendo yo, pero ya volveremos a hacer TikTok”, lanzó bromeando sobre el tremendo accidente.