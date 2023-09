Un aceite de oliva de mendocino obtuvo el premio principal en un concurso internacional

Un aceite de oliva de Mendoza obtuvo el premio principal en la 2º edición del “Buenos Aires International Olive Oil Competition” (Baiooc). Dicha competencia, de aceite de oliva, es de nivel global y finalizó hoy en la Ciudad de Buenos Aires.

El jurado que evaluó los aceites participantes estaba compuesto por expertos locales e internacionales. Estos profesionales realizaron un proceso de cata a ciegas y otorgó los premios “Gold”, “Silver”, “Bronze” y el principal “Best of the Best” (el mejor de la competencia), según la calidad sensorial de los aceites.

La olivícola Laur se llevó el premio mayor. Foto: laur.ar

Acorde a lo informado por Télam, el premio mayor (Best of the best) fue para Laur Alto en Polifenoles (un aceite de oliva de la categoría Intenso, monovarietal de Arauco, que obtuvo 88 puntos y, además, medalla de oro), producido en la localidad de Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza.

MENDOZA PROTAGONISTA

También fue galardonado con “medalla de oro” el aceite de oliva mendocino Roberto E. Pisi Premium (de la categoría Intenso, un blend de Arauco y Coratina, calificado con 85 puntos).

La competencia también reconoció a tres aceites de oliva virgen extra con medallas de plata: Viridian, Kaliv y Oliovita, mientras que otros cuatro aceites obtuvieron medallas de bronce. Entre estos últimos se encuentran tres de Estilo Oliva (varietales Arbosana, Coratina y un blend Arbequina-Coratina) y un Roberto E. Pisi (blend de Arauco, Picual y Coratina).

el aceite de oliva Roberto E. Pisi Premium obtuvo una medalla de oro. Foto: Oilco

Este evento fue respaldado por BA Capital Gastronómica y con el sello Marca País. Además, no sólo reconoció a los mejores aceites de oliva sino que también promovió la importancia de este producto como un auténtico ícono de la cultura gastronómica mundial.

Bajo el lema “Viví el oliva, viví Baiooc”, el encuentro destacó la pasión y dedicación de los productores de aceite de oliva, así como su contribución a la riqueza gastronómica global, informaron sus organizadores. En Argentina como sede, Mendoza fue protagonista internacional.

SEGUÍ LEYENDO: