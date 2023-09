La Ciudad celebra la semana del vegetarianismo con promociones gastronómicas

Govinda (Av. Colón 424): 10% off en almuerzos y cenas, del 25 al 30 de septiembre.

Monono (Olascoaga 780): 10% off en todos los productos veganos, incluido infusiones con leches vegetales.

Papanatos (Arístides Villanueva 386): 20% off en platos vegetarianos

Índigo (San Lorenzo 490): 15% off por pago efectivo en todos los productos del almacén y 10% off pago con tarjeta. No acumulable con otras promociones.