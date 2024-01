Reconocimiento internacional: la mejor olivícola del mundo es mendocina

La empresa local alcanzó la primera posición en el EVOO World Ranking, un prestigioso reconocimiento internacional conferido por destacados expertos de la industria.

Este galardón, que corona al campeón tras evaluar su desempeño a lo largo del año en diversos concursos a nivel mundial, consolida la posición de Laur, perteneciente a la Familia Millán.

Desde 1889, la marca ha sido pionera argentina en la producción de aceite de oliva. Recientemente, obtuvo su tercera estrella en el último Mundial de AOVE, superando a renombradas marcas de naciones con una larga tradición en el sector, como España, Italia, Túnez, Grecia, Turquía y Portugal.

Olivícola Laur.

Dónde se puede conocer el aceite de oliva y cuál es la trayectoria con el premio

Situada en Videla Aranda 2850, Maipú, esta empresa se distingue por sus procesos de producción y las cualidades organolépticas de su producto. Estas características han llevado nuevamente al jurado internacional del AOVE Ranking Mundial a declararla como la mejor a nivel mundial.

La posición como líder mundial en 2021, 2022 y 2023, junto con diversas iniciativas implementadas por Laur, ha propiciado un crecimiento constante en la variedad de productos, así como un aumento en las ventas y el número de turistas extranjeros que visitan la finca.

Puesto de Olivícola Laur en el EVOO World Ranking.

La Olivícola Laur, ubicada en la localidad de Cruz de Piedra, ofrece visitas guiadas que permiten a locales y turistas experimentar de primera mano el proceso de producción del mejor aceite de oliva del mundo.

En cuanto al proceso de clasificación del EVOO World Ranking, este sistema permite identificar los aceites de oliva virgen extra más distinguidos del mundo y reconocer a las mejores empresas según la variedad y tipo de AOVE.

Además, destaca las regiones del mundo que se destacan en su producción. Los consistentes puntajes alcanzados por Olivícola Laur en distintos certámenes han contribuido al posicionamiento de Argentina como un productor de AOVE de alta calidad en el ámbito internacional. Este ranking, que se lleva a cabo desde hace más de quince años, se basa en el sistema creado en 1997 por la World Association of Journalists of Wine and the Spirit.

