Reina de Maipú. Estudia para maestra de nivel inicial y su proyecto es promover el cuidado de la salud bucal

Fue la última soberana departamental coronada este año, ingresó a la “convivencia real” dos días después que el resto de las 18 candidatas al cetro nacional de la Vendimia 2023. Y ambientándose a esta experiencia que soñó toda su vida, Agostina Guevara asegura que dejará a su Maipú natal en lo más alto de la fiesta máxima de Mendoza.

Lo primero que hizo como reina distrital de Luzuriaga, apenas tuvo la oportunidad, fue preguntarle a la virreina nacional 2022, la maipucina Giuliana Pilot, qué se siente pisar el teatro griego Frank Romero Day y resultar electa. No imaginó que de manos de Pilot recibiría luego los atributos de su departamento.

Para Agostina lo de este sábado será “una noche mágica”, anticipa que lucirá “un vestido her-mo-so”, pronuncia en sílabas. Y explica: “Siempre vi las fiestas por la tele, ya en la Bendición de los Frutos me parecía loco estar ahí y que sea ahora yo quien aparezca en la tele”.

Con 20 años y avanzados sus estudios de Profesorado de Educación Inicial, Agostina sintió que era el momento. “Siempre he querido ser reina de Maipú, desde que cumplí los 18 esperé hasta sentirme madura para hacerlo”, comenta la joven que del centro maipucino hace seis años se trasladó a Luzuriaga, donde vive y trabaja.

“Llegar a la fiesta de Maipú representando no sólo a mi distrito, sino también a mi barrio San Eduardo, fue maravilloso”, dice quien se aferra al lema “persevera y triunfarás” para alcanzar sueños.

El proyecto de la candidata de Maipú se llama “Sonrisas felices y saludables”, y quiere llevarlo a espacios públicos y privados, con charlas de concientización acerca de la importancia en el cuidado de la salud bucal, desde niños hasta adultos. “También abarca una campaña de donación de cepillos de dientes y propuestas didácticas en diferentes lugares como las escuelas”, completa la reina maipucina que apenas ingresó a la convivencia recibió el apoyo de la soberana de Malargüe, Ingrid Holzbach, odontóloga y que llega a la elección nacional con un proyecto similar.

“Me veo siendo docente, aunque quería estudiar odontología”, admite Agostina buscando el por qué a su inquietud social. Y recuerda que “cuando visité uno de los merenderos me di cuenta de la poca importancia que se le da a la salud bucal; el acceso al dentista no es fácil para quienes no tienen obra social, son tratamientos caros, me gustaría acercar este servicio esencial a todos los maipucinos”, destaca.

De este breve camino recorrido como soberana, agradece el recibimiento que le brindaron las demás reinas. “El viernes fui coronada, llegué a casa a las tres de la madrugada, apenas tuve tiempo de armar la valija y a las siete ya estaba en el hotel. Las chicas me esperaban con el desayuno para que les contara cómo había sido la fiesta”, relata quien fue electa tras el espectáculo “Maipú, cuna del vino y el olivo”.

Esa fiesta departamental fue especial para el municipio, ya que el día anterior la hija del intendente Matías Stevanato sufrió un grave accidente. Con lo cual, la velada fue atravesada por la incertidumbre, los rezos y el nerviosismo en el “detrás de escena”.

“Gracias a Dios, Valen (por Valentina, de 13 años) está en su casa, recuperándose. Al ser coronada pedí una oración por ella y por su familia, que sientan el acompañamiento de los maipucinos”, afirmó Agostina Guevara.

Para ella, “Maipú es el mejor lugar para vivir”, pero hace un pedido: “Hay que escuchar las necesidades del otro, estar unidos en un mismo objetivo: que Maipú crezca”. Y considera que una reina “hace un proyecto solidario, para eso tiene que conocer a su pueblo, sus necesidades”.

El diseño que luce la reina de Maipú es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con la reina de Maipú

Mejor serie en streaming: “Grey´s Anatomy”.

Canción que encabeza tu playlist: “Flowers”, de Miley Cyrus.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Los domingos en la casa de mis nonos.

¿Team verano o team invierno?: Team invierno.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Actualmente, debido a la vendimia, le estoy dedicando mucho tiempo a las redes, pero siempre dándome el tiempo para disfrutar de esta linda experiencia.

Perfil de Agostina Guevara

Agostina Julieta Guevara recibió los atributos maipucinos de la virreina nacional 2022, Giuliana Pilot. Tiene 20 años. Estudia el Profesorado de Educación Inicial y vive en el barrio San Eduardo de Luzuriaga, Maipú.

Su familia está integrada por Enrique Guevara (papá), Nadya Arias (mamá) y sus hermanos Facundo, Guadalupe, Constanza y Emilia.

