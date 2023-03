Reina de Luján. Fanática de “Casados con hijos”, enseña matemática en dos escuelas primarias

Emilia Rocío Silva quería vivir desde adentro la Vendimia. Eso la inquietó a representar a Carrodilla para la fiesta departamental de Luján de Cuyo, y así fue como salió electa arrasando con los votos tras el espectáculo “Vendimia de la Democracia”.

Con 24 años, la profesora de Educación Primaria se propone llevar la vendimia a las escuelas, durante todo el año, con actividades curriculares que le expliquen a los alumnos y las alumnas de qué hablamos cuando hablamos de vendimia. Ella quiere integrar la temática a todas las áreas para desarrollarlo más allá de marzo o de la acción de pintar un racimo de uvas.

Además, Emilia es consciente de que la experiencia de ser reina de su departamento natal durará para toda la vida. “Quería vivirla. Tengo amigos que participaron de vendimias y me decían que no es lo mismo que vivirlo desde adentro”, cuenta la soberana, quien ya ha probado coronas y ha posado para las cámaras cuando fue reina de una peluquería infantil y formó parte de la campaña de los 125 años del diario Los Andes.

Emilia Silva fue reina infantil y una de las protagonistas de la campaña por el 125 aniversario de Los Andes.

“Esto es diferente. Quiero seguir aprendiendo y conociendo todo lo que nos representa, lo que es nuestro”, remarca Emilia acerca de su nuevo reinado. “Soy ‘seño’ de Primaria y llegar por ese lado a mis alumnitos me encanta, ellos quieren saber, informarse sobre Vendimia a través de la figura de una reina”, sostiene.

De ahí que su proyecto sea “el despertar en los chicos la inquietud por lo que significa vendimia, qué es la vitivinicultura, llevando enólogos, productores vitivinícolas a las escuelas. Que vivan y abracen su identidad”. Es que para Emilia “la vendimia en las escuelas aparece en marzo y desaparece, debería durar todo el año e integrarse con todas las áreas educativas”.

Aunque en las aulas actualmente se dedique más a matemáticas, Emilia considera que “el diseño curricular es muy básico en cuanto a vendimia, me gustaría ir más allá de dibujar viñedos en el cole”. Y percibe que “los niños se apegan mucho a las reinas, eso debemos aprovecharlo”.

De la tierra del Malbec, la reina vive este camino hacia el Acto Central con absoluta tranquilidad. “Hago todo lo que puedo, trato de no perder la calma; me siento muy acompañada por mi familia, por mi coordinadora, por mis amigos. Quiero llevarme buenos recuerdos de esta experiencia y sobre todo muchos conocimientos”, afirma.

Y de la fiesta lujanina que coronó con su reinado, Emilia recuerda: “Sentí el apoyo de la hinchada con los carteles y bombos. Cuando me coronaron no entendía nada. Al otro día desperté y me dije: “¿Qué pasó anoche?”, dice entre risas aludiendo a la saga de comedias estadounidense.

Emilia quería ser reina, era un sueño que ahora está cumplido; pero para eso -y para que se cumpla cualquier sueño en la vida- dedicó tiempo y trabajo. “Me moví mucho por las redes sociales y salí a invitar a los vecinos. Estar con la gente es lo más lindo”, expresa quien es “seño” en dos colegios privados de Godoy Cruz, en tercero y cuarto grado, y ahora que se pidió licencia para vivir a pleno esta función vendimial reconoce: “Dejé todo planificado pero igual extraño a los niños”.

Es que de chica también soñaba con dar clases. La educación es su pasión. “Somos cuatro hermanas y siempre jugábamos a que yo era la maestra y le corregía las tareas. Veía a mi ‘seño’ como el ejemplo a seguir. Me gusta mucho estar con los niños”, declara y revela que dejó pendiente para este año “hacer el Profesorado de Matemáticas”.

El diseño que luce la reina de Luján es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con la reina de Luján de Cuyo

Mejor serie en streaming: “Casados con hijos”

Canción que encabeza tu playlist: “No se va”, de Morat.

El momento de tu vida que elegirías congelar: La mañana, el despertar.

¿Team verano o team invierno?: Team verano

Tiempo que le dedicás a tus redes: Dos o tres horas (cuando tengo tiempo).

Perfil de Emilia Silva

Emilia Rocío Silva sucede en el trono lujanino a Ana Delfina Carbonell. Tiene 24 años. Es profesora de Educación Primaria y trabajo en dos colegios.

Vive en Luján de Cuyo. Su familia está integrada por Omar Silva (papá), Andrea Crespo (mamá), Paola, Lucía y Victoria (hermanas).

Producción de láminas de Los Andes