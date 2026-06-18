"Furia 2026": las mejores fotos de los aviones de la Fuerza Aérea y sus destrezas en el cielo de Mendoza

Aviones y pilotos de la Fuerza Aérea Argentina desplegaron todas sus destrezas en el cielo mendocino y puntano durante la mañana de este jueves. Fue como parte del adiestramiento “Furia 2026” , del que participaron pilotos de la IV Brigada Aérea de Mendoza y de la V Brigada Aérea de Villa Mercedes, San Luis . De hecho, entre estos dos puntos se extendió el espacio aéreo comprendido por las maniobras.

Las actividades apuntaron a reforzar la integración entre el personal y material de la institución , así como también a preparar al personal para futuras misiones de combate, fortaleciendo la Defensa Contra Aérea, la Cobertura Aérea Defensiva, la Guerra Electrónica Aérea .

Participaron los escuadrones y el personal de apoyo a la actividad aérea . Y, para estas maniobras, la Fuerza Aérea Argentina movilizó una flota diversa de sistemas de armas de plano fijo y rotativo .

"Furia 2026": los aviones de la Fuerza Aérea contagiaron de acción y adrenalina el cielo de Mendoza

Puntualmente, desde la base ubicada mendocina, operaron aviones IA-63 Pampa II (del Escuadrón Operativo Panther), IA-63 Pampa III (de la X Brigada Aérea), y los helicópteros SA-315B Lama y Bell 407 GXi , piezas clave para el rescate en Alta Montaña. El resto de la flota, en tanto, incluyó aeronaves EMB-312 Tucano, Learjet-35A, Cessna C-182 y helicópteros Bell-412 y Hughes 500D .

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"Lo que buscan esos ejercicios internacionales es hacer una tarea combinada con otros medios aéreos de otras fuerzas aéreas latinoamericanas, americanas y del mundo ", destacó el vicecomodoro Horacio Luis Scotto , de la IV Brigada Aérea de Mendoza.

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Fueron parte de las maniobras más de 120 efectivos entre tripulaciones de los distintos escuadrones y personal técnico de apoyo, provenientes de diversas especialidades y organismos de todo el país, consolidando un adiestramiento de máxima exigencia en el cielo cuyano.

Aviones 13 "Furia 2026": los aviones de la Fuerza Aérea contagiaron de acción y adrenalina el cielo de Mendoza Ramiro Gómez / Los Andes

Cuáles fueron los objeticos del adiestramiento

De las maniobras de entrenamiento participa personal de Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina. El Ejercicio Furia 2026 se adapta al plan de adiestramiento anual que consiste en una programación donde se especifica la cantidad de horas que se tienen que volar, cómo hay que hacerlo y en qué hace falta adiestrarse en función de los objetivos que tiene la Fuerza Aérea Argentina.

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En función de todo esto se hacen los planes de adiestramiento anuales, y dentro de estos planes están los ejercicios de comprobación. El comando planifica ciertos ejercicios anuales -algunos son combinados (participan Fuerzas Armadas de otros países)- y otros son conjuntos (con todas las fuerzas nacionales).

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El Comando de Alistamiento y Adiestramiento permite medir, en función de lo que se planificó, si el entrenamiento se está realizando en pos de los objetivos que tiene dicho comando. Y, en base a eso, se pueden corregir e ir perfeccionando los diferentes ejercicios.

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Entre los objetivos de estas actividades se destacan adiestrar y alistar los medios aéreos, generar escenarios dinámicos de complejidad gradual, comprobar capacidades operativas en desarrollo en la Fuerza Aérea, obtener lecciones operativas para mejorar el adiestramiento y afianzar el espíritu de equipo y voluntad de combate.

Aviones 12 "Furia 2026": los aviones de la Fuerza Aérea contagiaron de acción y adrenalina el cielo de Mendoza Ramiro Gómez / Los Andes

"Se trata de hacer una tarea combinada para que el día que nos tengamos que juntar por algo, por alguna cuestión en particular, sepamos hablar el mismo idioma, ya nos hayamos entrenado juntos y poder hacer un papel que lo podamos desarrollar con buen criterio. En este caso, una defensa", resumió Scotto.