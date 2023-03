Reina de Ciudad. Es hicha de la Lepra, juega al futsal y quiere llevar las ESI a los clubes

Cumple un doble rol de ser reina departamental y anfitriona de la Vendimia 2023. Noelia Volpe tiene 19 años, estudia Abogacía en la UNCuyo y juega futsal. En sus redes sociales cuenta que viene de una familia trabajadora a la que tal vez nadie apostaría que su hija iba a llegar hoy a ocupar este lugar. La palabra humildad es su lema para encarar la vida, así como este nuevo camino de representar a la Ciudad de Mendoza en la fiesta máxima de la provincia.

Noelia es una fiel hincha de la Lepra, y agradece al club haberle permitido representarlo en la fiesta “Con Vino, Con Vos” de la capital mendocina. “Hoy llegué hasta acá y sí se puede salir de un club de fútbol y llegar a representarlo. Gracias a la gente de Independiente Rivadavia por seguirme, por no soltar la mano, esto fuimos, somos y seremos”, posteó la joven tras ser coronada aquella noche del 17 de febrero pasado.

Será por ello que Noelia quiere trabajar como soberana en temas relacionados con el mundo del deporte. Su propuesta es llevar la Ley ESI a todos los clubes y equipos deportivos de la Ciudad de Mendoza y de la provincia, si alcanzara la corona nacional este sábado 4 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Noelia Volpe es fiel hincha de Independiente Rivadavia, club al que representó en la fiesta de la Ciudad de Mendoza.

“Quiero incluir la ESI en el deporte, a través de encuentros y charlas informativas, así como me gustaría que cada club cuente con asistencia psicológica para sus jugadores”, explica ella, quien se desempeña en el fútbol de salón. Y sintetiza su idea: “El club es una segunda escuela, allí también nos formamos como personas, son espacios educativos y no sólo deportivos, la Lepra a mí me vio crecer; por eso mi iniciativa de hablar sobre la educación sexual integral en estos lugares”.

Acerca de su vida personal, Noelia cuenta que vive en la casa de sus abuelos, tiene dos hermanos, un papá chofer y una mamá ama de casa. “Mi abuela, mis papás, mis tíos, siempre bailaron en las vendimias, ellos son folcloristas; ahora no bailan por eso cada vez que ven una fiesta se emocionan”, revela la joven, orgullosa de su familia y de darles hoy esta felicidad de “vivir la vendimia desde otro lugar, teniéndome a mí como reina”.

“Era algo soñado que no pensé que podía darse, aunque este camino que se abre evidentemente lo he buscado”, asume en sintonía con sus posteos: “Estoy orgullosa de donde vengo, los que me conocen saben mi camino y saben que soy capaz de hacer cualquier cosa que me proponga aunque encuentre piedras en el camino”.

Noelia habla de sus padres con una gratitud inconmensurable. “Ellos me han enseñado que, aunque a veces los resultados no sean los esperados, siempre hay que agradecer el camino, eso es humildad”.

Respecto a cumplir la función de competir por el reinado nacional de la Vendimia y ser a su vez anfitriona de esta celebración típica de Mendoza de repercusión mundial, la soberana afirma: “Soy representante de la hermosa Ciudad de Mendoza, que nos ofrece esta experiencia que es Vendimia, que es nuestra historia, nuestras raíces, de las que tenemos que estar orgullosos y dejarla en lo más alto”.

Siente que la responsabilidad es grande, pero que “está dispuesta a tomar el desafío, trabajando con amor, respeto y humildad”. “La reina es un nexo entre la sociedad y el Estado; es la representante de la fiesta nacional más importante que tiene Mendoza. Vendimia no sería la misma sin su reina”, remata.

El diseño que luce la reina de Ciudad es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con la reina de Ciudad

Mejor serie en streaming: Mi favorita es “Game of Thrones”.

Canción que encabeza tu playlist: “Solo voy”, de La 25. Mi playlist número uno es de rock nacional.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Cuando llego a casa y me recibe toda mi familia y mi gato, y nos sentamos alrededor de la mesa a reírnos y ponernos al día con unos mates.

¿Team verano o team invierno?: Team verano, siempre.

Tiempo que le dedicás a tus redes: No mucho, sólo tengo Instagram y le dedico mis tiempos libres hasta que suena una alarma para seguir con lo que tengo que hacer (soy fan de la agenda y las alarmas, si no me cuelgo mucho).

Perfil de Noelia Volpe

Noelia Volpe sucede en la corona capitalina a Guadalupe Cuervo. Tiene 19 años y estudia Abogacía. Vive en la Ciudad de Mendoza.

Su familia se compone por su papá Alejandro Volpe, su mamá Laura Suarez, y sus hermanos Bautista y Juliana.

Producción de láminas de Los Andes