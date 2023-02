Reina de Guaymallén. La segunda madre que llega al trono de la Vendimia promueve su proyecto de arte

Las polémicas acerca de la cosificación de la mujer a través de la figura de la reina de la Vendimia, no inquietan demasiado a Natalia Mercery, la representante de Guaymallén que es mamá de tres varoncitos. Se ha convertido en la segunda reina madre en portar la banda de un departamento. La primera fue: María José Di Marco.

María José Di Marco fue la primera reina madre como representante de Tupungato, en 2018.

La candidata de Guaymallén fue electa tras un fallo judicial que obligó a su departamento a tener representación vendimial en la fiesta máxima de la provincia. Ella no se siente un “sapo de otro pozo”. Todo lo contrario. Haber sido la más votada en la particular elección que impuso el municipio –mediante una frase y sin foto ni nombre y apellido de cada postulante- la hace más fuerte para alcanzar lo que se propuso al inscribirse como candidata.

“Me motivó la oportunidad de poder expresar parte de lo que tengo para dar, una propuesta cultural y solidaria que quiero compartir con el pueblo de Guaymallén, y ojalá con todo Mendoza”, explica Natalia acerca de por qué se presentó para la elección, apenas horas antes del cierre de inscripción.

“Tengo fe de que nuestro proyecto DarArte va a crecer. Con mi esposo venimos desarrollándolo solitos, es muy pesado el armado de la propuesta, más allá de las donaciones que conseguimos”, cuenta la artista, quien junto a Gastón Aranguez forman el dúo GeN. “Hacemos actividades solidarias desde hace mucho; también maratones solidarias de peluquería con las iglesias”, detalla ya que ambos son músicos y estilistas.

Crear un espacio donde los artistas puedan expresarse, que se los reconozca y de paso colaborar con la comunidad, es la finalidad de DarArte que ya tiene presencia en el departamento y que, gracias a esas actuaciones solidarias, el dúo de Natalia fue contratado hace poco por el municipio para presentarse en una vendimia distrital en La Lagunita.

Natalia Mercery prefiere no utilizar los atributos vendimiales. Foto: José Gutiérrez

Esta controversia de haber actuado para un evento municipal no la altera. “No me lo tomo personal. Hay malas intenciones con fines que no tienen que ver conmigo. Tengo amigas bailarinas que han sido reinas y antes habían trabajado en vendimias, eso es algo habitual; así que no tengo por qué cuestionarme esa contratación porque además en ese momento el caso de la elección de Guaymallén estaba judicializado e incluso se pensaba que no iba a tener representante en el Acto Central”, descarga Natalia Mercery.

Y vuelve al foco de su discurso: DarArte, “cuyo fin último debe ser solidario”, remarca.

La cantante, de 35 años y madre de tres hijos, reconoce que tomó la decisión de postularse a último momento “porque tenía miedos, muchas dudas”. Pero la estimuló aquello que siente por Vendimia: “Un espacio que le da a la mujer, sin militancia política ni esas cosas, para desarrollar propuestas enriquecedoras en la sociedad”, considera.

Ahora que porta la banda de Guaymallén en este camino al Acto Central, Natalia reflexiona: “Tengo la oportunidad de plantear mi idea y de trabajar en ello con la sociedad y el municipio. Me encantó que nos tomaran un examen y quedar seleccionada por orden de mérito”, confiesa y destaca que “me mandé porque tenía un motivo importante para hacerlo y una familia apoyándome”.

Cree que la votaron porque se sintieron identificados con el desarrollo de su proyecto. “Tenía experiencia de vida y capacidades para ejercer este rol”, apunta.

Como estilista, Natalia trabaja con la belleza todo el tiempo. De ahí que opine: “Me encanta resaltar la belleza de la mujer, pero me gustaría que sea valorada por otras cosas, no sólo por su belleza”. En este sentido, confiesa que no le molesta la palabra “reina”, pero le “hacen ruido los fundamentos de ser reina”. Por ello se propone “romper con algunas tradiciones que pueden llegar a ser hasta violentas”.

Es que Mercery reconoce una contradicción en la figura tradicional de la reina. “La gente a veces ni siquiera sabe por qué quiere una representante. Me eligieron sin saber qué cara tenía o si era madre; y cuando me vieron muchos me prejuzgaron y me mandaron a cuidar a mis hijos”, revela.

Para ella, la Vendimia “es un hecho artístico y cultural admirable, es el momento en el que nos damos el lujo de festejar todo un año durísimo de trabajo en todos los sectores de la sociedad, no sólo el vitivinícola. Y como representante de Guaymallén mi aporte también será el asegurarme que el momento de disfrute sea para toda la comunidad”.

El diseño que luce la representante de Guaymallén es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con la representante de Guaymallén

Mejor serie en streaming: “Viajeros” (“Travelers”).

Canción que encabeza tu playlist: “Caribbean Blue” de Enya.

El momento de tu vida que elegirías congelar: 9 de la mañana. Desayuno en familia en el jardín de casa.

¿Team verano o team invierno?: Team verano.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Un rato por la mañana y otro rato por la noche.

Perfil de Natalia Mercery

Natalia Mercery llega al reinado de Guaymallén luego de un año en el que no hubo elección. Tiene 35 años. Es estilista y cantante. Vive en Capilla del Rosario.

Su familia está integrada por su pareja Gastón Aranguez y sus hijos Abdiel (11), Logan (5) y Viggo (9 meses).

Quién fue la primera reina madre de la Vendimia

En 2018, María José Di Marco representó al departamento de Tupungato y se convirtió en la primera reina madre en acceder a un trono vendimial. Con 22 años y una pequeña de dos añitos, había finalizado la carrera de Diseño gráfico publicitario y se presentó como candidata de Cordón del Plata.

María José Di Marco con su hijita Emma, en 2018.

Antes de convertirse en Virreina Nacional de la Vendimia, decía: “Esta fama por mi maternidad no sé si va a favorecerme. Pero me gusta que se dé a conocer mi caso para que más mujeres se animen y sepan que Vendimia es algo hermoso y que te den la posibilidad de ser madre y Reina es un honor para cualquiera”.