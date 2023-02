Reina de Tunuyán. Fanática de Vendimia, destaca el apoyo psicológico que le brinda su municipio

Soñaba con ser reina gracias al amor que le transmiten sus abuelos por la tradición de Vendimia. A ellos dedica la corona de Tunuyán María del Pilar Ganem Torrens, quien viene de una familia de productores y nació y creció entre surcos viñateros del Valle de Uco.

Con 20 años, la soberana dudó cuando los vecinos de Villa Seca le ofrecieron representarlos en la fiesta departamental “Raíz de mi pueblo”. “Me daba vergüenza, pensaba que nunca se me daría la oportunidad y entonces me dije que no podía dejarla pasar. Es un orgullo representar a esta gente tan trabajadora”, declara quien vive en la ciudad de Tunuyán y vio en el convite una oportunidad también para honrar a sus abuelos.

Hoy, con los atributos alcanzados, la joven destaca de su municipio que sea “el único en brindar apoyo psicológico desde el primer día camino a la fiesta departamental y hasta la actualidad, algo que deberían implementar todos los departamentos”. Esto porque considera que para ser reina “hay que estar preparada intelectual y emocionalmente”.

Y ejemplifica: “Aprender a manejar las redes sociales y los efectos que pueden provocar en nosotras, eso también lo podemos tratar con la psicóloga que está a nuestra disposición. Prefiero que me conozcan en persona y no por las redes. La gente deja un poquito de ellos en nosotras, y nosotras en ellos, en cada encuentro cara a cara”, diferencia María del Pilar sobre las relaciones virtuales y las personales, más aún con las personas mayores que la “llenan de cariño y gratitud”.

En el discurso de la reina tunuyanina se percibe su sensibilidad por la psicología humana; ella que ha estudiado la carrera aunque ahora cambió por la licenciatura en Marketing. “Buscaba algo más dinámico para mi vida, por eso la dejé; me encanta la psicología pero la profesión no es para cualquiera”, afirma.

María del Pilar Ganem Torrens cuenta que heredó la tradición vendimial de sus abuelos.

En esta línea, María del Pilar ofrece como proyecto para su reinado “crear talleres y espacios de concientización para promover sobre el trastorno por déficit de atención o hiperactividad en todas las edades, más aún en los adolescentes”, una original iniciativa que surge desde su propio seno familiar.

“Mi hermanito de 13 años tiene déficit atencional (TDAH), hay muchos niños que no saben que tienen esta condición. Es hereditario, hay padres que no saben que lo tienen. Es muy difícil a la hora de estudiar y concentrarse. Quiero ayudarlos a ellos y a sus familias”, anuncia, y también le gustaría que se capacite en el tema “a los maestros y profesores para que ayuden al desarrollo evolutivo de la persona”.

“Cuando uno tiene el diagnóstico y el tratamiento, se siente más acompañado y comprendido”, sostiene la reina sobre el TDAH, y aporta que “la adolescencia es la etapa más complicada, se generan problemas con la ira”.

Por todo esto, María del Pilar quiere que su proyecto sea parte de la salud pública, “talleres y capacitaciones gratuitas, así como descuentos en los medicamentos que hoy cuestan unos 10 mil pesos por mes y pocos pueden acceder”, explica sobre una problemática de la salud mental poco difundida en la sociedad.

María del Pilar Ganem Torrens viene de una familia de productores, hoy su papá y su abuelo son transportistas, un eslabón esencial en la cadena para que el vino nuevo llegue a nuestros hogares.

“La vendimia me hace acordar a mis abuelos, de chiquita siempre iba con ellos. Hoy los tengo y es un orgullo ver la felicidad en ellos al tener una nieta reina. Soy la nieta mayor. Están presentes en todo, todos los días de esta experiencia que estoy viviendo. Esto nos llevó a unirnos más”, confiesa la soberana quien siente a Tunuyán “como un hogar, nunca se me ha ocurrido vivir en otro lugar, no podría”.

El diseño que luce la reina de Tunuyán es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con María del Pilar Ganem Torrens

Mejor serie en streaming: “Las chicas del cable”

Canción que encabeza tu playlist: “La tortura” de Shakira (feat. Alejandro Sanz).

El momento de tu vida que elegirías congelar: Las mediatardes con mis abuelos.

¿Team verano o team invierno?: Team invierno.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Bastante, sobre todo ahora en Vendimia y por los eventos en los que participamos.

Perfil de la reina de Tunuyán

Quien sucede en el trono tunuyanino a María Celeste Bobadilla es María del Pilar Ganem Torrens. Tiene 20 años, estudia la Licenciatura en Marketing y vive en la ciudad de Tunuyán.

Su familia está integrada por Magali Torrens (mamá), Juan Antonio Ganem (papá) e Iham (hermano).

