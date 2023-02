La Reina de Guaymallén pone en duda si usará la corona si llega al trono nacional

Guaymallén volverá a participar el próximo 4 de marzo de la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, con su representante electa el 10 de febrero, Natalia Mercery (34) , elegida luego de un inusual procedimiento en una votación “a ciegas” por parte de la comunidad y a través de una frase que hablaba de ella y que fue el disparador para quedarse con el primer lugar.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenara a la comuna de Marcelino Iglesias cumplir con la tradición, Guaymallén volvió al reglamento que existía antes de la eliminación de la figura de la reina por ordenanza municipal, con la diferencia de que ahora se habla de representantes y no de reinas. El municipio tampoco estila llevar la vestimenta típica de las soberanas y la corona, sino simplemente una banda.

En la cuenta regresiva para el Acto Central de “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza” y con la convivencia vendimial que inicia mañana en el hotel Fuente Mayor, Mercery fue consultada por Los Andes sobre la posibilidad, o no, de recibir la corona y el cetro en el caso de llegar a ser la nueva Reina Nacional de la Vendimia. “La verdad es que todos me han hecho esa pregunta y es algo que lo estoy analizando. No tengo resuelto aún qué haré en ese momento, llegado el caso”, aseguró la joven madre de tres hijos varones.

Apenas fue elegida en la Vendimia de su departamento, Mercery se mostró a favor del cambio cultural propuesto, con la mirada en reconocer el trabajo social de las representantes y no en su aspecto físico.

“No queremos demonizar la palabra reina, queremos que la gente tome consciencia de lo que sucede cuando nos juzgan a las mujeres por nuestro aspecto físico. Tenemos que darnos lugar a opinar distinto. La idea es evolucionar, no seguir clavados en las mismas tradiciones que por ahí dañan. Si no todos estamos conformes con lo mismo es por algo”, manifestó en sus declaraciones a la prensa. Su compañera, proclamada como segunda representante fue Martina Gil.

Por su parte, la coordinadora de reinas de Guaymallén, Sheila Vechetti, destacó: “Desde la Municipalidad no vamos a interferir en la decisión de Naty, ella va a ser quien decida si quiere llevar la corona o no. Tendrá libertad de acción”.

Asimismo, Vechetti remarcó que el pasado 10 de febrero se puso a disposición de la primera y segunda representante la corona, el cetro vendimial y el resto de la indumentaria, “pero ellas prefirieron no portarlos porque no se sentían identificadas”.

Comienza la convivencia real

Mañana, a partir de las 10 de la mañana, comienza la convivencia real en el hotel Fuente Mayor, en Ciudad. Allí se hospedarán todas las representantes departamentales, menos la de Maipú, que será coronada el viernes en el Parque Metropolitano. Luego se sumará a sus compañeras.

Este año se suman a la capacitaciones de protocolo, alimentación, redes sociales y medios de comunicación, accesibilidad y lengua de señas. Es que por primera vez este año hubo representantes con discapacidad, como Jennifer Arce, concursante sorda que representó a su distrito Los Huarpes de Rivadavia.

“Esta capacitación en accesibilidad tiene como objetivo trabajar por la verdadera inclusión. Todas las reinas tendrán la posibilidad de aprender a comunicarse con una persona sorda a través de señas. Hay muchos conceptos nuevos que tenemos que incorporar y ese es el curso que se agrega este año”, dijo la coordinadora de reinas, Alejandra Gamboa.

También se realizará otra capacitación sobre la identidad gastronómica de cada uno de los departamentos, dictado por el Ente de Turismo de Mendoza (Emetur).

Como el año pasado, se continuará con otras charlas como la Ley Micaela, relacionada a la normativa actual contra la violencia de género y perspectiva de género.

Respecto de la disposición de las habitaciones, cada una de las reinas compartirá la suite junto a su coordinadora y, en el caso de la representante de Guaymallén, tendrá todo preparado para su bebé de nueve meses. En este caso, Mercery tendrá una coordinadora suplente para asistirla en todo momento. Además, podrá recibir la visita de sus otros dos hijos.

Gamboa aclaró que desde el año 2016, con la última modificación del reglamento, se contempla en las licitaciones dos cuartos para reinas con hijos o para aquellas que estén cursando un embarazo.

Otro de los detalles de la previa al inicio de la convivencia real es que este año se tuvo en cuenta las preferencias alimenticias de las candidatas al cetro nacional, entre las que se encuentra una vegana y dos chicas celíacas, por lo que el menú se planeó teniendo en cuenta esta situación.

Este jueves, luego del ingreso a las instalaciones, a las 9.30 las reinas realizarán la presentación en sociedad bajo los flashes y las cámaras de los medios y luego iniciarán una agitada agenda, que culminará el 4 de marzo.

Comienza el canje de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia

Este miércoles y hasta el 6 de marzo, mendocinos y turistas podrán canjear las entradas obtenida vía web para disfrutar del Acto Central y las repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza”.

Todas las entradas que fueron compradas por internet deberán ser canjeadas por su versión impresa. Los puntos de canje en el Gran Mendoza funcionarán de 9 a 17.

Las entradas podrán retirarse en los siguientes sitios:

-Teatro Independencia, en calle Chile y Espejo de Ciudad de Mendoza.

-Espacio Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén.

-Edificio de Cultura en Gutiérrez y avenida España, de Ciudad.

Además, en el interior de la provincia, los puntos de canje designados son:

-Auditorio municipal de Tunuyán, en calle Leandro N. Alem 748, de 10 a 13 y de 18 a 21.

-Cine teatro Roma, en avenida Hipólito Yrigoyen 280, de San Rafael, de 8 a 13 y de 17 a 21.

-Salón cultural museo Las Bóvedas, en avenida Pirovano y Godoy Cruz, de San Martín. De 9 a 13 y de 16 a 19.

Venta de remanente

Dependiendo de si en el sector quedaron remanentes, se podrán adquirir desde el miércoles. Los tickets del Acto Central costarán: Malbec, $2.000; Tempranillo, $1.700; Cabernet, $1.300, y Bonarda y Chardonay, $1.200.

El sector Torrontés no se comercializa porque está destinado a personas con discapacidad, tanto para el Acto Central como para las repeticiones.

La primera y segunda repetición tienen un valor general para todos los sectores de $1.000.

Los puntos atenderán de 9 a 17 y los habilitados son los siguientes:

-Teatro Independencia.

-Espacio Julio Le Parc

-Edificio de Cultura

Tickets para personas con discapacidad

Desde el Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad, se informó que quienes hayan solicitado sus entradas podrán retirarlas los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de febrero de 8 a 13 en calle Pedro Molina 565, de la Ciudad de Mendoza.

Para que las mismas sean entregadas se debe presentar: Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, original y fotocopia, sin excepción.

Además, las personas que no hayan realizado reservas de entradas podrán acceder al remanente que se genere luego de la entrega de las entradas.

Será a partir del lunes 27 de febrero del de 8 a 13 en el Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad de Mendoza, ubicado en Pedro Molina 565 de Ciudad de Mendoza. También se exigirá la presentación del Certificado Único de Discapacidad vigente, original y fotocopia, sin excepción.