Jennifer Arce, la primera Reina sorda que sueña con una Vendimia más inclusiva

Siempre alegre y con mucho entusiasmo, Jennifer responde todas las preguntas sin tapujos e insiste, cada vez que puede, con lo feliz que está con su candidatura a reina de la Vendimia en Rivadavia. Al lado de Laura, su intérprete que ya es también amiga, no duda ni un segundo sobre sus objetivos para la elección del 2 de febrero próximo: “Si gano o pierdo, eso no influye y no me importa. A mí me gustaría que haya más inclusión de las personas sordas entre las oyentes, que todos puedan aprender más sobre la inclusión”.

Desde el barrio San Cayetano, en su querida Rivadavia natal, Jennifer Edith Arce está viviendo una experiencia sin precedentes para ella. Entre bodegas, museos, visitas para aquí y allá, la candidata del distrito Los Huarpes confiesa: “No me imaginaba toda esta previa a la Fiesta de la Vendimia, nunca había salido tanto ni viajado”. Más allá de la sorpresa, lo vive con tranquilidad y asegura sentirse bien, “disfrutando y aprendiendo mucho”, y destaca que “es muy lindo compartir con mis compañeras”.

La joven tiene 22 años y estudió peluquería y cuidado de la piel. Ya se dispone a continuar otros estudios, como maquillaje e instructorado de señas. Es que desde nacimiento “Jenni”, como le dicen, es sorda. Consciente de que eso marcó su vida desde el principio, ahora intenta visualizar su condición e impulsar la inclusión a través de la Vendimia.

“Es muy importante que las personas sordas se puedan mostrar, se puedan dar a conocer a ellas y lo que sienten”, manifestó al respecto. Y agregó: “Y también demostrar que puede haber reinas que sean sordas”.

La primera candidata sorda

Con sus aspiraciones a ser reina de Rivadavia, Jennifer se convirtió en la primera candidata sorda en una Vendimia y así lo destaca ella orgullosamente. Justamente ese fue uno de los motivos que la decidió a presentarse. “Una amiga mía me dijo que sería importante que hubiera una persona sorda porque siempre han sido oyentes y nunca habíamos visto una sorda. Yo acepté y me inscribí acompañada de mi intérprete”, relató, sin dejar pasar la oportunidad de agradecer a sus amigas que le propusieron la idea.

Ya hace algunos años, Jenni había percibido la no inclusión de personas sordas entre las candidatas y reinas. “Hace mucho tiempo, cuando iba a la casa de mi abuela, siempre veía una foto muy antigua que tenía ella guardada y me decía que era mi prima, que había sido reina. Recién cuando tuve 20 años y veía a todas tan lindas, empecé a pensar que nunca había visto una candidata sorda. Por eso, cuando me dijeron si quería, acepté. Y es la primera vez que hay una”, contó la joven a Los Andes.

Ahora, más empapada en la fiesta de los mendocinos, la candidata de Los Huarpes manifestó sentir “que la Vendimia es algo muy importante”, y en su alcance en la provincia y el mundo vio la oportunidad de cumplir su deseo de que “todos puedan aprender la lengua de señas”. “Obviamente quiero ganar, pero mi sueño es que pueda haber una comunicación entre gente oyente y gente sorda, que se pueda unir la comunicación”, comentó Jennifer.

Agregó que quiere que las personas sordas puedan conseguir trabajo ya que, según contó, la comunicación sigue siendo difícil para ella en ambientes públicos.

Su proyecto en la salud

A partir de la complejidad de contactarse con oyentes en situaciones vitales del día a día es que nace el proyecto de Jennifer para su candidatura. Llamado “Accesibilidad a las personas sordas e hipoacúsicas en los sistemas de salud”, “se trata de que en los centros de salud y hospitales haya una intérprete”, explicó la joven.

“Es muy importante que la persona sorda, cuando va a atenderse, tenga una intérprete; porque si no se le hace muy difícil la comunicación, no puede ir sola y tiene que ir acompañada siempre”, contó sobre lo que experimentan.

Por eso, para la candidata a reina departamental “es muy importante que con el tiempo el proyecto se lleve a cabo y los centros de salud tengan una intérprete”. “Cuando las personas sordas están solas no se pueden comunicar, se sienten mal y tienen que escribir porque la gente no entiende lenguaje de señas. Incluso hay algunas personas sordas que no saben leer”, agregó Jennifer.

Los objetivos del proyecto son crear un servicio de atención integral para personas sordas e hipoacúsicas, con el fin de brindarles atención de excelencia, igualitaria, oportuna y de diferente complejidad. También optimizar la interacción entre los pacientes sordos e hipoacúsicos y los profesionales de la salud, así como crear un espacio donde puedan dirigirse para que los reciba un intérprete de lengua de señas calificado.

Vendimia más inclusiva

Además de confesar sus esfuerzos por entender la lectura de labios y comunicarse con los demás, Jennifer expresó que, desde el otro lado, no existe el mismo interés por entender a las personas sordas. “Yo estoy acostumbrada porque nací sorda, entonces desde muy chica tengo que hacer lenguaje de señas y leer los labios. La comunicación para mí es muy fácil”, manifestó.

Lejos de quedarse con esa comodidad, contó que también intenta enseñarle a sus amigas oyentes el lenguaje de señas. “Muchas veces las personas quieren comunicarse, pero es muy difícil y se ponen nerviosas. Yo trato de darles tranquilidad y explicarles que con el tiempo lo van a poder lograr. Es difícil, tienen que practicar, es de a poco”, resumió. En definitiva, Jennifer concluyó que “es muy difícil e importante que la gente aprenda lenguaje de señas. De a poco y con el tiempo se puede lograr”.

Con su participación en la Fiesta departamental de la Vendimia en Rivadavia, sus amigas y compañeras sordas están felices. “Se emocionan mucho, están muy contentas, gritan y me apoyan, quieren que gane y me hacen muchas preguntas. Para ellas es muy importante que haya una reina sorda”, reveló Jennifer. Al contar eso, la joven confesó: “Estoy muy emocionada, lloro, estoy tan feliz de poder ayudar”.

Sin perder de vista lo cultural de la Fiesta, Jenni afirmó ser consciente de “que lo más importante es mostrar la cultura de Vendimia y yo sé que eso lo voy a poder hacer”. Mientras tanto, ella se sigue preparando la Fiesta departamental “Sueños de la Tierra”, que se desarrollará mañana a las 21 en el anfiteatro César Plástina. “No sé quién va a ganar, yo lo quiero disfrutar. Quien gane, es cuestión de respeto, de compañeras y de compartir. Yo estaré contenta igual”, se sinceró.

Sea cual sea el resultado, Jennifer quiere dejar su huella con una Vendimia más inclusiva.