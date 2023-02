Reina de Tupungato. Escucha a Miley Cyrus, ama su terruño y quiere ser un nexo

Habla de los paisajes encantados de su terruño como susurrando al oído a quien no los conoce, para que no se los pierda por nada en el mundo. Y no exagera la tupungatina Gemina Navarro rumbo al trono nacional de la Vendimia. Ese departamento del Valle de Uco está en el top de los mejores destinos turísticos del país.

No obstante, la reina de la vendimia de Tupungato dedicará su función pública a las necesidades de su gente, más allá de promocionar las bondades de Tupungato. Por ello propone capacitaciones en primeros auxilios destinadas a los jóvenes y que se brinden sobre todo en espacios comunitarios o públicos como los clubes barriales.

Además, Gemina con 21 años anuncia que la impronta de su reinado será “llegar a la gente” para convertirse en “un nexo entre la sociedad y las autoridades”. “Quiero escucharlos y transmitir lo que necesiten o propongan ellos mismos para mejorar sus vidas”, confirma la soberana que de niña jugaba a portar los atributos vendimiales de su departamento.

“Mi valle: un Tupungato grande” fue la fiesta que se desarrolló a mitad de febrero, ante una multitud, en el teatro griego del camping municipal; y que terminó con la coronación de Gemina Navarro, arrasando con la votación.

Hasta allí llegó, representando al distrito de La Carrera. No porque habite esos paisajes de ensueño -vive en la ciudad de Tupungato- sino para honrar la tradición familiar en ese lugar al pie del Cordón del Plata. “Mi abuelo tenía plantaciones de papa en La Carrera, tengo un sentimiento especial con este distrito, es como volver a ese pasado para homenajear el trabajo de la tierra en mi historia familiar”, explica Gemina, quien además considera ese sitio tupungatino como el que “te enamora durante todo el año”.

Gemina Navarro dice que no le importa que la llamen reina, representante, embajadora o simplemente por su nombre; su objetivo es acercarse a la comunidad.

Sobre la figura de la reina de la Vendimia, opina que ha ido cambiando con el correr de los años. “Hoy veo que están más al lado de la sociedad, no se la ve como algo decorativo o irreal”, dice. “La reina es un nexo entre la sociedad y las autoridades para mejorar sus vidas, para escucharlos. El rol es ése, transmitir las necesidades de la gente”, completa Gemina. Y asegura que “no me importa que me llamen reina, representante, embajadora o simplemente por mi nombre, el objetivo es acercarme a mi comunidad y no ser una cosa intocable, puramente protocolar”.

Siguiendo esa línea, cuenta que trabajará este año de reinado en muchos proyectos. Pero el que destaca es el de “brindar capacitaciones de primeros auxilios a los jóvenes, sobre todo en lugares como los clubes de barrio”. ¿Por qué? “Me pasó una experiencia personal y, ante un accidente o emergencia, no sabemos cómo actuar; sea en tu casa con algún familiar o amigo, o sea en un club. Me gustaría que todos tengamos las herramientas necesarias para esa atención de urgencia, esa atención primera que es fundamental muchas veces para salvar vidas”, explica.

Se puede pensar que Gemina tiene inclinación por la asistencia médica; sin embargo, hoy no está estudiando y prefiere carreras universitarias más relacionadas con la administración y la contabilidad.

“A la mañana trabajo como secretaria en un instituto de inglés y a la tarde ayudo a mi mamá en su estudio contable”, detalla la reina departamental que se recibió en una escuela secundaria especializada en técnica electromecánica. “Me gustaría estudiar Administración o Ciencias Económicas”, confirma y hasta el último segundo de la entrevista insiste en que “Tupungato es el departamento más hermoso de Mendoza, por la calidez de su gente además de sus paisajes increíbles”.

El diseño que luce la reina de Tupungato es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con la reina de Tupungato

Mejor serie en streaming: “Heartland”.

Canción que encabeza tu playlist: “Flowers” de Miley Cyrus.

El momento de tu vida que elegirías congelar: A las 13, es el momento donde nos reunimos para almorzar y compartir juntos en familia.

¿Team verano o team invierno?: Team invierno.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Una hora y media por día, ahora me lleva más tiempo por lo que las uso para difundir todo lo que estoy viviendo.

Perfil de Gemina Navarro

Gemina Navarro sucede en el trono departamental de Tupungato a Agustina Miguez. Tiene 21 años, vive en la ciudad de Tupungato y es técnica en equipos e instalaciones electromecánicas, trabaja en un instituto de idiomas y en el estudio contable de su mamá.

Su familia se compone por Emilio Navarro (papá), Laura Aguado (mamá), Tomás, Dana, Bianca y Benjamín (hermanos).

Producción de láminas de Los Andes