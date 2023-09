Luis Aise, el “turco” que vende ropa en el Centro de Mendoza y sacude las redes sociales

Muchas personas tienen en su imaginario que los turcos, o personas con ascendencia de ese país, son buenos comerciantes y vendedores. La de Luis Aise es una historia que se ajusta de pies a cabeza a esa forma de vida, aunque su habilidad innata a la hora de atender su comercio no es su único mérito ni el único sello que lo caracteriza.

Su carisma y espontaneidad lo llevaron a ser uno de los vendedores más exitosos de Mendoza. En gran parte porque supo reinventarse en un mundo cambiante atravesado por la tecnología e incursionar en Instagram (@ouletpuebloderopa) casi como un verdadero profesional ¡Y con 65 años!

Efectivamente, este “turco” alegre y con una desfachatez que sorprende, suele grabar videos que alcanzan las 300.000 visualizaciones. Lo hace con pasión y naturalidad.

Asegura que no se disfraza de ningún personaje. Por el contrario, confiesa que nació así y sigue siendo fiel a sus principios. Pocas veces se lo ve en su local del pasaje San Martín sin su tradicional túnica árabe. Tanto que en varias ocasiones los clientes que llegan temprano, cuando aún no está “lookeado”, le preguntan por el dueño.

Su concepto de venta, según indica, es diferente, innovador y, por lo tanto, lo mismo sucede con el marketing “de avanzada”. “Por supuesto, tengo quien me ayuda en este mundo de las redes sociales, pero quien aparece frente a la cámara soy yo y no me cuesta, es mi esencia, llevo esto en la sangre”, se autodefine el comerciante.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Así, los reels pueden filmarse en distintos lugares. Claro que el propio local del tradicional pasaje de la calle 9 de Julio casi siempre es el punto clave, porque allí puede mostrar la gran cantidad de mercadería que ofrece. Otros tantos los protagoniza en distintos lugares emblemáticos de su amada Mendoza: la plaza Independencia, la peatonal Sarmiento y el Cerro de la Gloria, entre otros.

Con música de fondo, aparece alegremente, algunas veces bailando, por detrás de las estanterías abarrotadas de ropa de todos los talles y colores habidos y por haber para ofrecer, por ejemplo, “tips” a la hora de cuidar y preservar las prendas.

“Como dice Mirtha Legrand, si te ven bien, te tratan bien y si te ven mal, te maltratan. Con la pilcha sucede lo mismo. Nada de usar lavarropa con determinadas prendas. Si no tenés suavizante, usá shampoo para lavar a mano”, sugiere Luis y remata: “A mí me conviene que rompas la ropa y vengas a comprarme de nuevo, pero antes que comerciante soy gente”.

Luis es el padre de Florencia Aise, una reconocida artista plástica cuyas obras engalan distintos espacios de la provincia. | Foto: gentileza

Aise también tiene una forma divertida de referirse a la inflación, a la suba del dólar y al incremento en los precios. “Vení a visitarnos, tenemos los mejores precios y, además, seguimos peleándola para ofrecerte lo mejor. Ya sabemos que hay incertidumbre, pero acá vas a encontrar todo lo que buscás a precios que no te imaginás”, continúa en sus videos, mientras revolea perchas.

Pasión familiar

Luis Aise es hijo de Elena Burich, descendiente de libaneses, y de Esteban Aise, sirio. Fueron sus abuelos quienes llegaron a esta tierra en busca de mejores oportunidades en tiempos de guerra. Siempre se dedicaron al rubro textil, una pasión que fue heredada de generación en generación.

Los Aise se expandieron rápidamente por todo Mendoza, con locales en Rodeo del Medio (Maipú) y en San Martín. Como todo comerciante y empresario de Argentina, Luis atravesó numerosos vaivenes económicos, de los buenos y de los otros, y a todos logró superarlos hasta llegar a este presente que comenzó a forjar hace 17 años en su local Oulet Pueblo de Ropa. Tiempo atrás había sido fabricante textil por muchísimos años.

“Lo llevo en la sangre. Cumplo casi 50 años en este rubro que amo y que es lo único que sé hacer. Estoy infinitamente agradecido con lo mucho que hemos logrado a base de sacrificio, porque vengo de un legado de gente trabajadora”, confiesa Aise.

Mientras, recuerda que cuando decidió instalarse en el pasaje San Martín le decían que estaba loco, que iba a fundirse. “Sucedió todo lo contrario. Yo mismo muchas veces me sorprendo. Pero ojo, creo que el éxito y el cariño de la gente tiene que ver en gran parte con el hecho de haber sabido aggiornarme en las redes sociales y de mostrar el mismo personaje que en realidad soy”, deduce.

“Si años atrás me decían que 300.000 personas iban a mirar mis videos, ni por asomo lo hubiese creído y aún me sigue asombrando que vengan turistas de otros países y quieran conocerme. Es un honor que los clientes me elijan y estoy convencido de que es el resultado de un trabajo y de un concepto diferente de venta”, argumenta.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

-¿Por qué decís que tu local tiene un concepto diferente?

-Porque es un outlet de verdad, no tenemos ofertas. La mercadería se vende íntegramente a bajo precio. No digo que sea el mejor concepto ni el peor, sino distinto. Por ejemplo, todo aquel que su compra no le resulte, tiene 30 días para devolverla y se le reintegra el dinero.

-¿Cómo lograste tener tantos seguidores en Instagram cuando, en realidad, pertenecés a otra generación, más tradicional?

-Animándome y diciendo lo que siento. Como dije antes, siendo quien soy. De todos modos, tengo una persona joven, mi “mano derecha”, que me apuntala en ese mundo. Un día me dijo: “¿Te animás a salir en un video?” y le dije que sí. ¿Por qué no? Hay que actualizarse, vamos en ese rumbo. Pero nunca me imaginé tanto éxito. Creo que hoy es la mejor manera de visibilizarse y no solamente en mi rubro.

-¿Por qué usás la túnica?

-Ya es mi forma, una marca registrada y, además, soy descendiente de sirio-libaneses. Junto a mis antepasados llevamos más de un siglo de textiles y es una manera de honrar mis orígenes.

-¿Así que cuando te instalaste en una galería céntrica solían decirle que estabas loco?

-Sí, nadie daba dos mangos. Después de décadas decidí instalarme en la Ciudad de Mendoza, y en el medio del Centro. Me decían que iba seguro al quiebre. Había sido fabricante toda la vida en Argentina y en Uruguay. Había vendido al por mayor, ya tenía un largo camino recorrido. Esta decisión de anclar en el Centro fue con convencimiento. De todos modos, reitero, todo lo que me sucedió a partir de ese momento sigue siendo algo muy loco.

-¿Por qué?

-Porque es increíble cómo la publicidad del “boca a boca” llega a la gente. Jamás hemos hecho nada raro, sino mostrar de manera distinta lo que hacemos. Para mí, que se acerque un cliente de Mar del Plata que viene todos los años a comprarme es un halago enorme, algo que no termino de creer.

El orgulloso padre de una reconocida artista

Nacido en Rodeo del Medio el 20 de agosto de 1958, Luis Aise, quien acaba de cumplir 65 años y está muy lejos de jubilarse, está casado con Lucía Di Paola, con quien tiene una hija, la reconocida artista Florencia Aise. Es una de las más influyentes pintoras hiperrealistas de Latinoamérica y con proyección mundial.