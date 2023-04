El duro camino de la primera pareja trans en tener un hijo en Francia: él figura como la madre y ella como el padre

Mattéo y Victoire son pareja y viven en Francia. Aunque ya hubo otros papás gestantes en el país, esta es la primera vez que ambos padres son trans. Luego de tres años y de muchos sacrificios, el 19 de febrero nació su hija Avah, la niña pesó 3,640 kilos. Después de varios cambios legales de identidad de género, en el acta de nacimiento y la libreta de familia Mattéo figura como la madre y Victoire, como el padre, según informó TN.

Fue la hermana de Mattéo quien le presentó Victoire. Habían sido compañeras de escuela y ella comenzaba su transición. Por eso, quería que hablara con su hermano, que ya estaba con tratamiento hormonal. Fue amor a primera vista. Al poco tiempo decidieron convivir y comenzaron a soñar con formar una familia.

Luego del nacimiento de Avah, la pareja afirmó que están dispuestos a todo para obtener una rectificación de los documentos y sentar un precedente jurídico.

Mattéo y Victoire, con su hija Avah en brazos. Gentileza: TN.

El camino fue largo, pero tuvo sus frutos: su hija Avah

“Los dos soñábamos con tener un hijo, entonces decidimos tratar de hacerlo juntos”, dijo a TN Victoire desde su casa de Bourges, en el centro de Francia, mientras Mattéo cambiaba pañales de la beba.

La pareja confirmó que el camino fue largo e implicó muchos sacrificios, ya que Victoire estaba por empezar su transición en enero de 2020 y decidió posponer su tratamiento. Por su lado, Mattéo, que ya recibía tratamiento hormonal desde 2017, tuvo que interrumpirlo para llevar adelante el embarazo.

Luego de dos años de varios intentos, la pareja pensó en optar por la reproducción médicamente asistida. Consultaron a los médicos y hasta hicieron cinco horas de viaje para ver a una especialista, quien les dijo que no podía hacer nada porque la reproducción médicamente asistida no está abierta a parejas transexuales en Francia.

Mattéo dijo que vivió muy bien el hecho de ser un papá gestante. Gentileza: TN.

“Estábamos desesperados. En ese momento, Mattéo volvió a visitar a su endocrinóloga para reiniciar el tratamiento hormonal. Le preguntó cuándo había tenido su última menstruación y, al ver que tenía un atraso, lo mandó a hacer una prueba de sangre”, contó Victoire.

“Cuando vio el resultado, Mattéo no entendía nada, me dio la hoja y nos pusimos a llorar de alegría El resultado fue positivo”. Ya llevaba alrededor de un mes de embarazo.

“El embarazo fue muy tranquilo, sin sobresaltos”, afirmó Victoire. Al principio “Mattéo, al ser hombre, tenía medio de verse con una panza redonda y temía lo que las personas pensaran de él. Pero los miedos se esfumaron y él se sintió muy bien y feliz”, detalló su pareja.

Según contó Victoire, lo que ayudó en el proceso fue la atención que recibieron en el hospital Jacques Coeur de Bourges fue “muy cálida”. Mattéo ya consultaba a un ginecólogo del centro médico, lo conocían en el servicio y los recibieron “con los brazos abiertos, siempre muy atentos y amables”, explicó Victoire.

Algunos problemas administrativos intervinieron en el proceso

La pareja ya tenía algunas dificultades al momento de anotar a Avah en el Registro Civil. Por eso, en medio del embarazo, contrataron a un abogado para que les ayudara en el proceso.

Los trámites de filiación para las parejas transgénero siguen siendo muy complejos. Una condena de la Corte Europea de Derechos Humanos obligó a Francia a cambiar la ley, pero hasta 2016 se exigía a las personas trans que pasen por una cirugía de reasignación de sexo -esterilizante- para poder cambiar legalmente de identidad de género. Esa disposición ya no existe, pero los legisladores no previeron el caso de los hombres gestantes.

“Legalmente, un hombre puede quedar embarazado. Pero detrás no se modificó la ley para que pueda reconocer al bebé. Un hombre transgénero no puede reconocer a su hijo”, explicó Victoire.

En un primer momento, llegaron a un arreglo con el Registro Civil y pudieron agregar un texto rectificativo en el acta de nacimiento original, que estipula que Mattéo es el padre y Victoire la madre, que sería la información que figurará si piden una partida de nacimiento. Pero en la libreta de familia siguen apareciendo con sus sexos asignados al nacer y no con sus identidades de género autopercibidas.

Mattéo con la pequeña Avah. Gentileza: TN.

Las dificultades administrativas también existieron del lado de la CAF, el equivalente francés de la ANSES. El hecho de que haya un papá gestante paralizó literalmente el sistema informático de la administración y ahora una asistente social tiene que intervenir para autorizar cada trámite.

Tampoco está previsto el caso de las licencias para personas trans gestantes. Aunque del lado de la empresa en la que trabaja no hubo ningún problema, a Mattéo la administración le dio una licencia por paternidad (de 25 días) en lugar de las 10 semanas que se dan a las mujeres tras dar a luz.

“Estamos dispuestos a pelearnos con el Estado e ir a los tribunales si hace falta, a ir al fondo del asunto para nosotros y para cambiar las cosas para los futuros mapadres trans”, dijo Victoire.

Mensajes en las redes

Victoire y Mattéo decidieron hacer pública su lucha, “para ayudar a otras personas que viven situaciones parecidas”, e hicieron visibles sus redes sociales @im.the.queen.v y @mattduval1 en TikTok.

“Recibimos muchas reacciones positivas, muchos mensajes de personas que dicen que nuestra historia los inspiró, les dio coraje. Preguntas de personas trans que quieren tener hijos, otros que nos dijeron que antes no se atrevían a empezar su transición y ahora sí”, destacó Victoire.

También no faltaron los ataques, los mensajes ofensivos, las personas que les dijeron que no forman “una verdadera familia”. “Pero a estos, la verdad, no les damos bola”, concluyó la mamá de Avah. “A ella la vemos radiante y eso es lo que importa”, dijo sobre su hija, que crecerá rodeada de amor, en una casa con tres gatos y un perro.