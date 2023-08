Condenaron a ex reina vendimial trans por chantajear a un cliente al que amenazaba con hacer pública la relación

La Justicia condenó a una ex reina de la Vendimia para Todos que extorsionaba a un cliente, quien se vio obligado a entregar fuertes sumas de dinero porque la mujer trans lo amenazaba con blanquear la relación.

La jueza Sonia Amalia Yornet del Juzgado Penal Colegiado 2 le fijó a Paula Spinello (33) una pena de tres años de prisión condicional por el delito de chantaje, durante un juicio abreviado que se realizó el último miércoles.

Paula Spinello

Previamente, el fiscal de Delitos no Especializados Juan Ticheli convino la pena, que fue homologada por la jueza con el abogado defensor de la ex reina de la Vendimia para Todos en 2013 y candidata a Reina de Guaymallén en 2018.

Spinello se declaró culpable de haber chantajeado a un cliente con el que había tenido una relación desde 2016 y de esta forma evitó una pena de cárcel mayor, ya que inicialmente había sido imputada por el delito de “extorsión” y se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Pero la jueza también impuso una serie de reglas de conducta que, de no cumplirse, la pena fijada deberá ser cumplida de forma efectiva. Así la imputada deberá evitar todo contacto con el denunciante, sea de forma presencial como virtual, y no concurrir a los lugares que el hombre frecuenta habitualmente. Además no deberá cometer delitos, ni consumir drogas o alcohol de forma abusiva, y presentarse periódicamente en la Dirección de Promoción del Liberado.

La relación entre el denunciante –un hombre de 52 años- y la ex soberana habia comenzado de forma secreta en el año 2016, cuando él estaba casado. Al poco tiempo Spinello comenzó a pedirle dinero periódicamente, siempre amenazándolo con que iba a hacer pública la relación.

El caso fue denunciado en mayo pasado, luego de que la víctima del chantaje recibiera graves amenazas a través por WhatsApp. El denunciante sumó a la investigación estos mensajes y además contó que había decidido pagarle varias veces, en algunas ocasiones sumas que llegaron a los $ 200.000, tal como se comprobó a través de las transferencias realizadas.