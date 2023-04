La novia de Maxi López explicó por qué no quieren mostrar el rostro de su bebé en las redes

Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres de Elle a fines de marzo. A tan solo una semana del nacimiento, la modelo compartió un posteo en su cuenta de Instagram en el que le explicó a sus seguidores cómo fue el camino que atravesó durante su embarazo y les pidió paciencia para ver el rostro de la bebé.

Una publicación reciente de Christiansson junto a su hija, Elle. Foto: Daniela Christiansson / Instagram

López y Christiansson comenzaron a salir en el año 2014, tras la separación del exfutbolista y Wanda Nara. Ahora, la pareja disfruta de su mejor momento con la llegada de su primera hija, Elle. La pequeña nació el pasado viernes 31 de marzo y fue recibida con alegría por la pareja y sus hermanos, Valentino, Constantino y Benedicto -hijos que el argentino comparte con Nara- en el hospital Saint Mary de Londres.

En Instagram, la sueca revolucionó a sus 240 mil seguidores al publicar la primera foto de la beba. Por ello es que las preguntas referidas a “¿cómo se ve?”, “¿a quién se parece?”, no tardaron en llegar. Para no dejar nada al azar ni a las malas lenguas, Christiansson decidió tomar cartas en el asunto y aclarar la situación para evitar comentarios indeseados en el futuro.

Nació la hija de Maxi López y Daniela Christiansson.

“Déjame contarte nuestra historia”, escribió la joven de 32 años en una publicación que data del jueves pasado. Después de agradecer a sus seguidores por sus mensajes, se explaya: “En la semana 31 de mi embarazo, mi médico me confirmó que tengo algo que se llama placenta previa. En pocas palabras, es una complicación que no te permite dar a luz de forma natural porque la placenta está implantada demasiado baja y frente a la salida. Me dijo que tal vez tengamos que hacer una cesárea si la placenta no se mueve en la semana 36″.

Tras asimilar esta la noticia, la joven contó que lloró la mañana del día siguiente por la posibilidad de que su embarazo corriera algún riesgo. “Luego decidí pensar en positivo y seguir con mis hábitos, además del deporte, ¡ya que nuestra mente es tan poderosa!”, continuó.

“Unas semanas después se confirmó la cesárea y parece que la mejor fecha para ella, era dar a luz una semana antes, el 31 de marzo de 2023, que en realidad es una fecha muy especial para Maxi”, destacó y aseguró con felicidad que “la cesárea también es mágica”.

“Es mágico saber la fecha exacta en que tu bebé estará en tus brazos, escuchar el primer llanto de tu bebé una vez que salga de tu vientre y muchos aspectos más”. En cuanto a la posibilidad de dar a luz con parto natural, contó: “se me permite tener un parto vaginal en el futuro. Así que tal vez tendré la oportunidad de experimentar ambos”.

Daniela luciendo orgullosa su panza junto al exfutbolista argentino, Maxi López. Foto: Redes.

En adición, la modelo remarcó que lo mejor de todo el proceso fue que todo salió bien. “Elle es maravillosa, es alta y está bien. No puedo estar más agradecida con nuestro médico y el equipo que lo rodea”, indicó. Además, resaltando el desempeño de los profesionales que la acompañaron, aseguró que al día siguiente de la cesárea ya podía caminar sin dificultad y que el dolor desapareció dos días más tarde.

“Estoy bien ahora”, aseguró, “Estamos de vuelta en casa, Elle está en una forma estupenda. Estamos entrando en una rutina flexible basada en sus necesidades y trabajando en la lactancia. También he comenzado mi recuperación posparto. Estamos llenos de amor, es imposible describirlo”.

En lo que respecta a una presentación pública de la beba, la modelo explicó dulce pero tajante: “Hemos decidido mantener nuestra privacidad con Elle por ahora, ya que hay demasiadas locuras y gente repugnante en el mundo, y te pedimos que respetes nuestra decisión. Somos muy conscientes de que todos quieren ver a nuestra hermosa princesa. Pero sé paciente. Pronto la conocerás. Ella es una mezcla increíble de Maxi y yo”.