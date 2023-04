El gesto de Nicolás Cabré hacia la China Suárez luego de que ella confirmara su separación con Rusherking

En las últimas semanas, la separación de la China Suárez y Rusherking generó un gran revuelo y todo tipo de comentarios en las redes sociales. Ambos decidieron confirmar su separación a través de sus perfiles de Instagram. Sin embargo, horas más tarde, la actriz decidió publicar algunas fotos junto a sus hijos, según informó TN.

Este sábado, la China mostró en su perfil como sigue con su vida luego del final de su relación con el joven músico. Ella subió una seguidilla de fotos en donde se la ve jugando junto sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. El posteo recibió una gran cantidad de mensajes de cariño, incluido el de su expareja y papá de Rufina, Nicolás Cabré.

El mensaje de Nicolás Cabré en un posteo de la China Suárez generó furor entre sus seguidores. Gentileza: TN.

El actor, que actualmente se encuentra viviendo en México por trabajo, le dejó un comentario con un corazón y generó furor entre los seguidores de la joven modelo. La publicación recolectó más de mil likes, pero el mensaje de Cabré recibió una gran cantidad de respuestas. “Juegue, Nico, juegue”, “A ver, vuelvan”, “Lo veía venir”, “Elijo creer”, “Ya mandaste el ‘¿qué onda perdida?’”, fueron algunas de ellas.

Aunque el comentario del actor generó una gran cantidad de reacciones entre los seguidores de “La China”, no es la primera vez que ambos intercambian mensajes en sus redes sociales. Luego de su separación, ambos decidieron mantener un buen vínculo por el bien de su hija Rufina y se los vio disfrutando de varias salidas en familia.

“Lo agarramos en un buen día”: la China contó cómo reaccionó Nico Cabré cuando Rufina decidió ser actriz

Hace unas semanas se publicó en YouTube el videoclip “Hipnotizados”, la primera colaboración musical entre Rusherking y la China Suárez. El lanzamiento tuvo una gran repercusión y dejó algunas perlitas como la participación de Rufina, la hija de la actriz y Nicolás Cabré.

La China Suárez compartió el sábado junto a sus hijos. Gentileza: TN.

Feliz por la experiencia que vivió su hija de 9 años, la ex Casi Ángeles reveló cómo fueron los preparativos de esa aparición inesperada y cuál fue la reacción de Cabré. “Tiene como un plano angelical. Es la verdad, no es porque sea mi hija y se me caiga la baba”, arrancó diciendo. Y agregó: “Yo la puse a prueba porque por supuesto que le pedí autorización a Nico, que está en México porque se fue a dirigir (teatro)”, expresó.

Luego, relató cómo fue esa comunicación con el papá de Rufina que empezó a trabajar desde muy chico en la televisión y que por ese motivo pone algunos límites al deseo de su hija. “Lo llamamos por FaceTime, unos días antes, y Rufi me decía ‘no me va a dejar’. Y bueno, le dijimos a Nico, que lo agarramos en un buen día”, dijo con picardía sobre la fama que tiene el artista de ser un poco malhumorado. Sin embargo, después solo tuvo elogios para él.

“Me dijo ‘pasame con Rufi’ y le preguntó si realmente tenía ganas de hacerlo. Ella le dijo ‘sí, papá, por favor’ y él le respondió ‘bueno, listo’. Ella está más grande, tiene 9 años, ya decide y no es que sea un bebé”, relató Suárez.

Además, contó que, después de que se concretara la actuación su hija en el videoclip, se comunicó con Cabré y le contó cómo fue la participación deRufina. “Le dije ‘no sabés lo en serio que se lo tomó, no se movió de su posición’. Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita, que mis papás se dieron cuenta de que esto era lo que me gustaba. Una grabación puede resultar tediosa y ella estaba feliz de la vida”, destacó.