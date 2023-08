Un hombre trans dio a luz a mellizos y compartió su gestación en TikTok: su historia genera polémica en redes

Aaden Darr es un hombre trans de 22 años que decidió gestar y consiguió tener mellizos después de varios intentos a través del método de inseminación artificial. Aunque en su círculo íntimo tuvo apoyo incondicional, tuvo que enfrentar duras críticas en las redes donde decidió contar cómo fue todo el proceso hasta dar a luz.

Alan vive en Charleston, una ciudad de, en Estados Unidos. Se identifica como un hombre transgénero y dio a luz a gemelos para cumplir su sueño de tener un bebé biológico. Lo consiguió después de pasar por seis rondas de inseminación artificial con un donante de esperma. Aaden compartió su historia en TikTok y se encendió la polémica.

El protagonista se identificó como transgénero a los 16 años después de haberse autopercibido como lesbiana durante varios años. Inició un tratamiento con testosterona, pero luego de dos años, decidió interrumpirlo al darse cuenta de que quería tener un hijo biológico.

Aaden, quien trabaja como barista en Starbucks, habló sobre su experiencia en un esfuerzo por desafiar las normas de género y compartir su historia. “Cuando me di cuenta de que quería un hijo, pensé que había sido valiente toda mi vida y que había hecho cosas que la gente decía que no podía”, explicó.

“Tuve un donante de esperma y comencé el proceso de inseminación artificial. Fue difícil para mí concebir cuando descubrieron que tenía ovarios poliquísticos” Después de cinco rondas fallidas, los médicos le dieron a Aaden la devastadora noticia de que su sexta ronda sería la última. “Entonces, cuando me dijeron que finalmente había funcionado en la sexta ronda, fue surrealista. Toda la oficina me apoyó mucho” recordó

En abril de 2021, Aaden dio a luz de manera segura a dos gemelas, Quinn y Carter, a quienes ahora está criando con su novia, Claire Behrens, de 21 años, una mujer que conoció en mayo de 2022.

La familia de Aalen, junto a su pareja y sus mellizas

Aaden agregó “Mis padres me apoyaron mucho cuando dije que quería tener un bebé. Mi mamá estaba encantada. Mis amigos me apoyaron y en mi trabajo, en Starbucks, me apoyaron mucho. Sin embargo, a veces todavía tenía miedo de salir en público embarazado. Nunca nadie fue malo conmigo, era más una cosa inconsciente”. Para enfrentar sus miedos realizó un video de TikTok sobre su proceso de concebir y se volvió viral.

Los comentarios en la red fueron de todo tipo. Desde felicitaciones hasta respuestas aberrantes. “La gente decía cosas malas como: ‘Si tanto quieres ser un hombre, ¿por qué quieres tener una familia?’, recuerda Aalen y agrega “La gente siempre dice ‘sus pobres hijos’, lo cual me parece ridículo porque mis hijos tienen una gran vida. Hay mucha gente ignorante así”

