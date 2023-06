Se le rompió el taxi, no le alcanzó para arreglarlo y ahora duerme con su esposa en la calle.

Juan Carlos y Clara luchan para salir adelante. Desde diciembre viven en la calle porque se les fundió el taxi y no pueden trabajar, por lo tanto tampoco tienen el dinero para arreglar al auto. Al no tener ingresos, debieron dejar de alquilar y hace seis meses que cartonean en inmediaciones del barrio Rodrigo Bueno, ubicado en Buenos Aires.

“Es muy difícil, pero hay que enfrentarlo”, dice Juan Carlos, quien junto a su esposa armaron una carpa al costado del auto. En ese lugar, el hombre que vivía en Monserrat, solía descansar entre los turnos de manejo, detalla Clarín.

Todo cambió a partir de diciembre cuando su auto se fundió. Tuvieron que dejar el pH que alquilaban por día. Se fueron a un hotel, pero tampoco pudieron costear los gastos. “Sé de mecánica, soy chofer profesional. Arreglar el auto me sale una fortuna: 650 mil pesos para que me quede intacto, pueda volver a trabajar y tener una vida digna”, explica.

“Ahora estoy cartoneando. Hay días que gano, días que pierdo. La estoy peleando todos los días. Dormimos en el taxi por problemas de salud de mi señora”, describe.

También intentó armar una carpa. Sin embargo, cuenta, efectivos del Gobierno de la Ciudad se acercaron para decirles que no podían alojarse ahí por lo que duermen en el taxi. “Armé una rancherita, pero vinieron de Espacio Verde y me dijeron que no podía armarla”, relata en diálogo con Telenoche.

Juan Carlos dijo que no recibió ayuda del Gobierno por lo que pide colaboración de alguna persona que necesite chofer: “Yo quiero trabajar. Si la gente tiene algún coche o camioneta, algo de reparto o de lo que sea, para por lo menos salir un poquito de la situación”.

Por su parte, Clara dijo estar “muy angustiada, muy mal” porque no tienen “ningún progreso”. Y concluyó: “Es horrible, pero vamos a salir adelante”.

