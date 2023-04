Repudian a la ex de Chano por revelar la desagradable venganza que aplica contra quienes le caen mal

Cada vez son más los programas radiales o de streaming en los que el principal contenido se resume en anécdotas de los propios conductores o invitados. Si bien esta modalidad puede ser muy atrapante e, incluso, humorística, en algunas ocasiones los relatos no son bien recibidos por los seguidores. Tal es el caso de Sofía Santos, quien contó el malicioso accionar que lleva a cabo con quienes le caen mal.

Su confesión se enmarca en una transmisión del programa que se transmite por el canal de Twitch “Piso 18″. Durante el stream de “Vamos Viendo”, espacio que Santos conduce junto a Jessica Cirio y al influencer Gerónimo “Momo” Benavides, la modelo relató la repudiable conducta que ha mantenido con varias personas.

“Yo cada vez que iba a una previa o juntada a la casa de alguien que me caía mal, iba al baño, hacía pis, agarraba el cepillo de dientes de la persona, lo pasaba por el inodoro y lo dejaba ahí”, reveló entre risas y agregó: “Lo he hecho como con diez personas”.

Ante el polémico relato, Cirio no contuvo su conmoción y gritó: “¡No!, ¡Qué forra!”. Sin inmutarse, la ex del cantante Chano Moreno Charpentier continuó: “La última vez que lo hice fue el año pasado con una mina que no sé por qué fui a la casa. Yo fui con la persona con la que yo estaba y me dio tanta bronca que ellos se llevaran bien que fui al baño, le pasé el cepillo de dientes por todo el inodoro y lo volví a dejar en el lugar”.

Luego de un breve silencio, sus compañeros criticaron su accionar con un “mala”, a lo que santos respondió: “sí, mala, pero se lo merecía” y continuó orgullosa: “La del cepillo de dientes la he hecho tantas veces. Me acabo de acordar”.

En las redes sociales el comentario de Santos no pasó desapercibido, ya que su actitud generó un gran repudio. “El silencio de todos porque no causó gracia y ella seguía contando con orgullo”, “Lo que más asco me da es que no lo cuenta con vergüenza o diciendo ‘que p… fui al hacer esto’ sino que lo cuenta re orgullosa. Aparte si alguien te cae mal ¿para que vas a su casa? Careta. Es una mina re falsa”, “Qué asco ¿Por qué irías a la casa de alguien que no te cae bien?”, “Qué rancia”, “Pero que mina tan desagradable, las enfermedades que podés transmitir. Que vaya a terapia. En la vida todo vuelve, el mal que hizo le va a regresar” escribieron algunos internautas con notable indignación.

Por su parte, “Momo” Benavides contó una anécdota en la misma línea que causó que muchos usuarios se preguntaran ¿por qué no están cancelados?. Y es que el influencer relató que, en una ocasión le dio de tomar orina a una joven.

“A la hermana de Juan, que nos bardeó toda la noche, empecé a rebajarle la bebida con meo”, detalló. Además, agregó que no solo él participó de la desagradable venganza, sino que los demás hombres presentes tomaron parte en el acto.