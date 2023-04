L-Gante compartió un furioso descargo luego de que le quitaran el título de “visitante distinguido de Rosario”

L-Gante recibió la noticia que el Concejo Municipal de Rosario le sacó la distinción que le habían entregado. Esto fue a raíz de supuestos audios que el cantante de Cumbia 420 le envió a miembros de la banda narco Los Monos, pero que él niega.

El proyecto de derogación de la distinción ganó adhesiones por el vínculo que el músico parece tener con la banda narco Los Monos, lo que se hizo público después de su paso por Rosario.

L-Gante se sacó una foto con Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, fundador histórico de la organización narcocriminal, y luego le envió un saludo por video.

En junio de 2022, el músico fue mencionado en la causa contra el propio Cantero, cuando se presentó un audio que el músico le habría mandado por WhatsApp a Nelson “Pandu” Aguirre, otro preso de Coronda.

El furioso descargo de L-Gante al perder la distinción que recibió en Rosario

En horas de la tarde de este jueves, L-Gante compartió un extenso comunicado en sus redes en el que hizo referencia a la derogación de la distinción y a los audios que se viralizaron. El cantante asegura que no es su voz y que lo imitaron.

“Hace unos días viene circulando un audio de WhatsApp por los medios donde dicen o perciben que soy yo, que es mi voz que le envío un saludo a una persona privada de su libertad. Le envío audios y videos saludando a cientos de miles de personas, sin exagerar, y el que me conoce sabe bien, incluso a muchos periodistas que lo hacen circular les he enviado para hijos y familiares.

“Mi particularidad es mi huella vocal, hasta diría fácil de imitar por la fuerte pronunciación en los tonos graves, así como es posible de imitar una voz como la de Vicentico, Shakira, Eros ramazzotti etc”, siguió.

L-Gante ya no es visitante distinguido de Rosario.

“A que voy con todo esto … ME SACARON EL TÍTULO DE VISITANTE DISTINGUIDO EN ROSARIO por esos audios falsos”, destacó el músico en su escrito.

Y aclaró: “No me molesta lo del titulo si me molesta la mentira. No soy yo , no es mi manera de hablar , la cadencia, las palabras que utiliza la persona que imito mi voz, no tiene nada que ver con mi forma de expresarme. Solo imita mi tono y mi manera de decir mi slogan CUMBIA 420 PA LOS N3GR0S”.

Luego, les habló a los rosarinos: “Les mando un abrazo grande a todos los amigos de Rosario, vecinos, gente que escucha mi música o no, cumbieros o de otros géneros. El título de ciudadano distinguido ya lo tenia hace rato por el cariño y el aguante que siempre me demuestran cuando voy, o por las redes sociales”.

“No necesito ese título de parte de unos dirigentes politicos, como expresaban muchos , dénselo a un doctor, a un científico, a un maestro”, dijo.

“Lo que si necesita R O S A R I O son DIRIGENTES DISTINGUIDOS, hagan bien su labor, hagan honor al juramento. Denle seguridad y bienestar al ciudadano al vecino local y dejen de ver a qué VISITANTE distinguir que al fin y al cabo eso somos visitantes, vamos y nos vamos, pero los Rosarinos quedan en su linda ciudad rodeado de políticos mas falsos que el audio que anda dando vuelta por ahí!”, lanzó polémico.

“Queda algún periodista o político DISTINGUIDO que pueda DISTINGUIR DISCERNIR?”, cerró su publicación que en menos de una hora estalló en “likes”.